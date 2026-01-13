Il Bari sta attraversando un periodo di grande difficoltà, e la società è pronta a intervenire sul mercato per cambiare la situazione. La squadra, in crisi da tempo, potrebbe subire una nuova trasformazione, con diversi giocatori in partenza e l’allenatore Vivarini che chiede un organico più adatto alle sue strategie.

Una crisi senza fine

La situazione del Bari rimane critica: la squadra non riesce a trovare la giusta continuità e i risultati stentano ad arrivare. Per questo, la società sta valutando un intervento deciso sul mercato, con l’obiettivo di rinnovare la rosa e dare una svolta alla stagione.

Rivoluzione in arrivo: i possibili partenti

Secondo alcune indiscrezioni, diversi giocatori potrebbero lasciare il club. Tra i nomi in uscita ci sarebbero Partipilo, Pagano (che potrebbe tornare alla Roma), Colangiuli e Burgio, quest’ultimo destinato a un prestito in Serie C. Non si escludono, inoltre, le partenze di alcuni giocatori importanti come Gaetano Castrovilli e Giulio Maggiore, qualora arrivassero offerte adeguate. L’obiettivo è riorganizzare la squadra secondo le esigenze tattiche di Vivarini, che ha già iniziato a lavorare con la nuova rosa.

Il contesto della riorganizzazione

Già durante l’estate, il Bari aveva iniziato un processo di rifondazione, con molti volti nuovi e poche conferme.

La rosa era stata profondamente rinnovata, ma i risultati non sono stati quelli sperati. L’attuale fase del mercato invernale sembra destinata a continuare su questa linea, con l’obiettivo di correggere le scelte fatte in estate e costruire una squadra più equilibrata e competitiva. L'obiettivo è invertire la rotta.