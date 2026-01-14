Il Torino ha superato la Roma per 3-2 allo Stadio Olimpico, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La partita, giocata martedì 13 gennaio 2026, ha visto i granata andare in vantaggio con una doppietta di Adams. La Roma ha risposto con Hermoso e il giovane Arena, ma il gol decisivo è arrivato al 90’ con Ilkhan.

La partita

Al 35’ del primo tempo Adams sblocca il risultato con un tiro dal limite dell’area, trovando l’angolino alla destra del portiere avversario. Nella ripresa, appena trenta secondi dopo il fischio d’inizio, Hermoso pareggia.

Il Torino reagisce immediatamente: Adams firma la doppietta trasformando in rete un cross teso di Vlasic, riportando i granata in vantaggio. Al minuto 81, il sedicenne Antonio Arena, entrato da appena un minuto, pareggia di testa al primo pallone toccato, riaprendo la partita. Tuttavia, al 90’, Ilkhan sfrutta un rimpallo su angolo e sigla il gol vittoria.

Il contesto

Con questo risultato il Torino si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà l’Inter. Per la Roma, l’eliminazione agli ottavi significa che la Coppa Italia continua a sfuggire: l’ultimo successo risale al 2008. La squadra di Gasperini, nonostante il pareggio momentaneo grazie al giovane Arena, non è riuscita a evitare la beffa finale.

La partita è stata ricca di colpi di scena e ha confermato il momento positivo del Torino, già vincente in campionato all’Olimpico contro la Roma. Il gol di Ilkhan al 90’ ha permesso ai granata di staccare il pass per i quarti contro l’Inter.