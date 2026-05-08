Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha definito il calcio femminile «il passo più grande che il calcio mondiale abbia fatto nell’ultimo decennio». Questa dichiarazione, rilasciata in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Brentford, sottolinea l'impatto positivo sulle ragazze e adolescenti, che ora, ispirate, affermano: «Voglio giocare a calcio». Un segnale di significativa trasformazione culturale e sociale.

L'Impatto Sociale e la Crescita del Movimento

Il tecnico ha espresso profondo apprezzamento per la crescita del movimento femminile, definendone l'influenza una «realtà nel mondo del calcio».

Ha evidenziato l'impatto sulla società e sulle giovani, che trovano nel gioco divertimento e un modello. Guardiola ha elogiato la squadra femminile del Manchester City, campione in Premier League, per aver interrotto il dominio del Chelsea, dimostrando la crescente competitività del settore.

Le Sfide in Campionato

In un contesto più legato al campionato maschile, Guardiola ha discusso la situazione del Manchester City. Ha rimarcato l'importanza di una vittoria contro il Brentford, che ridurrebbe il distacco dall'Arsenal, capolista con cinque punti di vantaggio a tre giornate dalla fine. «Dobbiamo mettere loro pressione vincendo tutte le nostre partite. È tutto ciò che dobbiamo fare, tutto ciò che possiamo fare», ha dichiarato il tecnico, evidenziando la determinazione del City a lottare per il titolo.

Il Calcio Femminile: Un Fenomeno Globale in Espansione

Il riconoscimento di Guardiola riflette una tendenza globale inequivocabile: il calcio femminile sta vivendo una fase di straordinaria espansione. Questa crescita si manifesta con maggiore visibilità, una professionalizzazione marcata e un notevole aumento della partecipazione. Nel Regno Unito, la Women’s Super League è diventata professionistica nel 2018, generando un significativo incremento di pubblico e investimenti, trasformando il calcio femminile da fenomeno marginale a protagonista nel panorama sportivo nazionale. A livello europeo, la UEFA ha implementato strategie e programmi di investimento e promozione per sostenere lo sviluppo del calcio femminile, rafforzando struttura e competitività delle leghe e squadre in tutto il continente.