Paulo Dybala è stato sottoposto a esami clinici che hanno escluso qualsiasi lesione al ginocchio. Il calciatore, che nei giorni scorsi si era comunque allenato con la Roma, era rimasto in panchina nella gara contro il Panathinaikos. I controlli hanno evidenziato solo una lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio. Ha già iniziato la fisioterapia e un allenamento specifico, ma non sarà a disposizione per la partita contro l’Udinese.

Esiti degli accertamenti

Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni al ginocchio, riscontrando una lieve infiammazione della capsula laterale senza coinvolgimento di strutture più delicate.

Il giocatore ha già iniziato un percorso di fisioterapia e un allenamento mirato per favorire il recupero.

Calendario e indisponibilità

Nonostante l’assenza di lesioni, Dybala non sarà disponibile per la prossima partita contro l’Udinese. Il club ha deciso di procedere con cautela, privilegiando un recupero graduale e monitorato.

Tempi di recupero previsti

Lo stop previsto per Dybala è di circa due settimane. La lieve infiammazione della capsula laterale del ginocchio giustifica un periodo di riposo e fisioterapia, ma non desta particolare preoccupazione. Il calciatore dovrebbe tornare a disposizione dopo questo intervallo, salvo complicazioni.