DAZN ha annunciato il rinnovo dei diritti di trasmissione della CEV Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni, estendendo la copertura fino al 2029. Questo importante accordo è stato siglato grazie alla collaborazione con Infront, partner esclusivo per i diritti media della CEV. L'intesa non si limita alla massima competizione per club, ma include anche l'acquisizione dei diritti per le prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili, in programma nel 2026 e nel 2028.

Un’offerta completa per gli appassionati di pallavolo

Grazie a questo rinnovo, i tifosi italiani potranno seguire su DAZN tutte le partite delle squadre italiane, sia maschili sia femminili, nella CEV Champions League. La piattaforma offrirà inoltre la visione dei migliori match della competizione europea e del Campionato Europeo. L'offerta si amplia ulteriormente includendo, fino al 2029, sull'app anche le migliori partite maschili e femminili di CEV Cup e Challenge Cup. Non mancheranno gli eventi di beach volley, con la trasmissione dei Campionati Europei e della Beach Volley Nations Cup.

Posizionamento strategico nel volley europeo

Questo rinnovo consolida la posizione di DAZN come punto di riferimento per la pallavolo europea in Italia.

La piattaforma si conferma un hub centrale per gli appassionati, offrendo un palinsesto ricco e diversificato che copre le principali competizioni per club e nazionali, sia nel volley indoor sia nel beach volley. L'estensione dell'accordo sottolinea l'impegno di DAZN nel garantire una copertura completa e continuativa degli eventi sportivi di maggiore richiamo.

Cronologia degli accordi

In passato, DAZN aveva già acquisito i diritti della CEV Champions League maschile e femminile per la stagione 2023/2024. Quell'intesa, anch'essa raggiunta tramite un accordo con Infront, aveva segnato l'ingresso della massima competizione europea per club nel portfolio della piattaforma, includendo anche le migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup. Il nuovo accordo triennale rappresenta un'evoluzione significativa, ampliando la durata e il perimetro delle competizioni coperte.