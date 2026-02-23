Il Villaggio Olimpico di Milano, concepito per i Giochi di Milano‑Cortina 2026, si configura come un intervento cruciale nel quadro della rigenerazione urbana dell’ex scalo ferroviario di Porta Romana.

Il progetto del Villaggio Olimpico

La struttura è stata progettata per accogliere atleti e delegazioni internazionali durante le manifestazioni Olimpiche e Paralimpiche. Al termine degli eventi sportivi, una porzione degli spazi sarà destinata a studenti universitari, con la messa a disposizione di posti a tariffe agevolate. Questo sviluppo si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione che vede la collaborazione di partner quali Covivio e Prada Holding.

Posti agevolati per studenti

Una parte significativa dei posti letto del Villaggio Olimpico sarà riservata a studenti universitari, beneficiando di tariffe calmierate grazie a un accordo tra Coima e Cassa Depositi e Prestiti. Nello specifico, sono previsti 450 posti su un totale di 1.700 che saranno offerti a prezzi contenuti. L’iniziativa risponde all’esigenza di incrementare l’offerta di alloggi per studenti nella città di Milano.

Rigenerazione urbana e prospettive future

L’intervento sul Villaggio Olimpico si integra in una strategia complessiva di rigenerazione urbana dell’area di Porta Romana. Tale strategia prevede la creazione di nuovi spazi verdi, aree uffici e servizi. L’offerta di posti letto a tariffe agevolate rappresenta un contributo tangibile all’incremento della disponibilità di alloggi per studenti nella metropoli lombarda.