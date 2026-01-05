La Roma affronterà la trasferta di Lecce, prevista per domani alle 18 allo stadio Via del Mare, in una situazione di emergenza. L'allenatore Gian Piero Gasperini dovrà gestire ben sei assenze, tra infortuni, impegni in Coppa d’Africa e squalifiche, con particolare difficoltà nel reparto difensivo.

Emergenza in difesa per la Roma

La squadra giallorossa arriva a questa sfida dopo la sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta. Oltre alla già nota assenza di N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa, si aggiungono le squalifiche di Mancini e Hermoso, entrambi ammoniti nell’ultimo incontro.

Di conseguenza, Gasperini dovrà schierare una difesa inedita, probabilmente composta da Celik, Ziolkowski e Ghilardi.

Le possibili soluzioni tattiche

Le assenze in difesa rappresentano un problema significativo per la Roma, che si trova costretta a reinventare il reparto arretrato. La linea a tre sarà formata da elementi che non sono abitualmente titolari, con Celik e Ziolkowski chiamati ad assumersi maggiori responsabilità. Ghilardi completerà il terzetto difensivo.

Le squalifiche di Mancini e Hermoso, arrivate in seguito alle ammonizioni rimediate contro l’Atalanta, hanno costretto Gasperini a rivedere completamente la difesa per la gara contro il Lecce. L’assenza di N’Dicka aggrava ulteriormente la situazione. Tra le possibili scelte, Ziolkowski potrebbe essere schierato al centro, Ghilardi a destra e Celik adattato a sinistra.