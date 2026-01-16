La sesta stagione del Rolex SailGP Championship, il circuito velico più veloce al mondo, prende il via da Perth, con la prima tappa in programma nel porto di Fremantle, in Australia Occidentale. L’evento inaugura una stagione che si svilupperà in diverse località, con condizioni di vento impegnative e un pubblico internazionale in crescita.

Perth: sfida tra vento e storia

Perth ospita per la prima volta una tappa di SailGP, grazie alle sue condizioni veliche estive dominate dal celebre Fremantle Doctor, una brezza costante dall’Oceano Indiano che garantisce regate ad alta intensità.

La città, già sede della Coppa America nel 1987, entra ufficialmente nel calendario della stagione 2026, confermando la sua rilevanza nella storia della vela ad alte prestazioni.

Team e novità della stagione

La stagione vedrà la partecipazione di diversi team nazionali, pronti a sfidarsi nelle acque di Perth. L’evento rappresenta un importante banco di prova per tutte le squadre, che si confronteranno in condizioni spesso estreme e spettacolari.

La settimana di regate sarà preceduta da prove di allenamento, con i team impegnati in sessioni di preparazione, simulando una giornata di gara. Sabato e domenica, le barche più veloci al mondo si sfideranno davanti a migliaia di spettatori, provenienti non solo dall’Australia ma anche dall’estero.

Il calendario globale

La stagione 2026 si estenderà per diversi mesi, con tappe previste in Asia‑Pacifico, Americhe, Europa e Medio Oriente. Dopo Perth (17‑18 gennaio), sono state annunciate tappe ad Auckland (14‑15 febbraio), Sydney (28 febbraio‑1 marzo), Rio de Janeiro (11‑12 aprile), Bermuda (9‑10 maggio), New York (30‑31 maggio), Halifax (20‑21 giugno), Portsmouth (luglio), Saint‑Tropez (12‑13 settembre), Dubai (21‑22 novembre) e la Grand Final ad Abu Dhabi (28‑29 novembre). Il calendario riflette una strategia di espansione globale e regionalizzazione del circuito.