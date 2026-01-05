Secondo quanto scritto dallo speaker Edoardo Mecca sul social X, i tanto vituperati Jonathan David e Lois Openda, quando furono acquistati dalla Juventus la scorsa estate, vennero acclamati da tutti quei tifosi bianconeri che ora li tempestano di critiche.

Juventus, Mecca: 'Quando vennero presi David e Openda a detta di tutti erano due ottimi innesti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ricorda come gli acquisti di Jonathan David e di Lois Openda, due dei calciatori più contestati in questo momento dai tifosi bianconeri, furono accolti con grande entusiasmo: "Jonathan David a parametro zero e Openda preso l’ultimo giorno di mercato erano, a detta di tutti, due ottimi innesti per l’attacco della Juve, soprattutto in un mercato con pochissimo margine di spesa e in cui si era faticato a cedere giocatori.

I due ragazzi non stanno performando come sperato ma è del tutto inutile dire ora che sia stato tutto sbagliato ad agosto. Rimango dell’idea che con maggiore qualità a centrocampo e sugli esterni, tutti possano rendere meglio. Quello è stato il vero errore del mercato estivo: non prendere un centrocampista e un laterale".

Mecca, restando in tema Juventus, è poi tornato sull'1 a 1 con Lecce che è andato di traverso a molti tifosi bianconeri: "Dopo anni siamo ancora qui a leggere di bel gioco/non bel gioco. Io continuo a pensarla allo stesso modo: se una squadra raggiunge un’identità tale da produrre molte occasioni da gol in una partita, ha più probabilità di vincere. Poi nel calcio a volte si perde o pareggia calciando 20 volte in porta e subendo un tiro ma per come la vedo io, desidero una squadra che provi a dominare il gioco e rischi la giocata offensiva in più partite possibili".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Ma che ci fai con un laterale se gli attaccanti non occupano l'area di rigore?'

Le parole di Mecca, specie quelle su Jonathan David e Openda, hanno acceso il dibattito fra i suoi sostenitori: "Di un laterale cosa te ne fai se poi non hai gente che ti occupa l’area e ti va a prendere i cross? Col Lecce erano traversoni da ogni parte e non avevi nessuno pronto per andare a colpire di testa o che ricevesse il pallone in the box" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "No Edo, sono due giocatori ormai bruciati causa zero personalità e caratteristiche, parlo soprattutto di Openda, non adatte al calcio Italiano. Bisogna che si inventino qualcosa per uno scambio a gennaio almeno con uno dei due".

Infine un tifoso sottolinea: "David a 0 rimane un colpo importante, il problema é aver dato per scontato fosse in grado di reggere le pressioni. Andava affiancato a un giocatore di esperienza. Solo a noi fanno schifo i trentenni che hanno giocato ad alti livelli, che guarda caso sono quelli che ti fanno stare al vertice".