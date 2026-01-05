Il Como si prepara alla trasferta di Pisa con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. La squadra, reduce dai successi contro Lecce e Udinese, affronta la diciannovesima giornata di Serie A con il morale alto e il recupero di Diego Carlos, squalificato nell’ultimo turno, che torna a disposizione.

Nico Paz titolare: le scelte di formazione

È probabile che Nico Paz torni titolare dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano condizionato prima della partita contro l’Udinese. L’argentino, che aveva accusato difficoltà muscolari, è pronto a guidare l’attacco lariano dal primo minuto.

La classifica e il calciomercato

Grazie alle due vittorie consecutive, il Como ha consolidato il sesto posto in classifica, guadagnando punti sul Bologna. Juventus e Roma restano a tre lunghezze di distanza.

Il club ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Marco Sala all’Avellino. Il difensore, protagonista della promozione dalla Serie B con 29 presenze nella stagione 2023‑2024, lascia Como dopo due stagioni e 38 presenze complessive.

Pisa-Como: i precedenti

Il Pisa, neopromosso in Serie A dopo 34 anni, ha faticato a trovare continuità. Per quanto riguarda i precedenti tra Como e Pisa, il bilancio è equilibrato: in Lombardia, su quattordici confronti, il Como ha vinto quattro volte, il Pisa tre, mentre sette incontri sono terminati in pareggio. L’ultima sfida a Como si era conclusa 2‑2.