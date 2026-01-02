Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, potrà accordarsi con un'altra squadra tra un mese, all'apertura ufficiale del calciomercato invernale. Il suo contratto con i blaugrana scadrà a fine stagione e, al momento, non è previsto un rinnovo. Tra le possibili destinazioni spicca il Milan, ma non è l’unica opzione.

Situazione contrattuale e tempistiche

Lewandowski non sembra intenzionato a rinnovare con il Barcellona e sarà libero di firmare con un altro club a partire dal mercato invernale. Un trasferimento a gennaio appare però improbabile: il giocatore è concentrato sul finale di stagione con il Barcellona e non sembra intenzionato a lasciare il club a stagione in corso.

Il Milan osserva con attenzione

Il Milan segue con attenzione la situazione di Lewandowski, apprezzandone professionalità e mentalità. Il club rossonero è però consapevole delle valutazioni da fare in termini di ingaggio e dell’età del giocatore. Al momento non è in corso una trattativa concreta per gennaio, ma l’interesse resta vivo per l’estate, quando il polacco sarà svincolato.

Altre possibili destinazioni

Oltre al Milan, Lewandowski è stato accostato a club dell’Arabia Saudita e della Major League Soccer. Al momento, tuttavia, non risultano offerte ufficiali da parte di club sauditi. Il centravanti resta concentrato sul Barcellona e non ha fretta di decidere il suo futuro.

L’ipotesi più concreta resta quella di un accordo a parametro zero per l’estate, quando Lewandowski sarà libero di scegliere la sua destinazione. Il club rossonero valuta con attenzione l’impatto economico e sportivo di un’operazione di questo tipo.