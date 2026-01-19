Il calciomercato invernale, scattato ufficialmente il 2 gennaio, è entrato ora nella sua fase più calda. Dopo giorni di contatti, sondaggi e trattative sotterranee, nelle ultime ore il ritmo è cambiato: molte operazioni hanno improvvisamente accelerato e diverse chiusure sono attese a breve, dalla Serie A fino alla Serie C.
È un copione già visto. Le società hanno avuto bisogno di tempo per valutare bilanci, infortuni e reali necessità delle rose, ma adesso non c’è più spazio per attendere. Mancano solo due settimane alla chiusura del mercato e questo periodo, storicamente, è quello in cui il numero di affari cresce in modo netto.
I club che inseguono obiettivi di classifica cercano rinforzi immediati, chi è in difficoltà corre ai ripari, mentre altri provano a piazzare esuberi o cogliere occasioni last minute.
Le trattative entrano nel vivo proprio ora perché la pressione aumenta: o si chiude, o si resta scoperti fino a fine stagione. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi, con un intreccio continuo di nomi, scambi, prestiti e colpi a sorpresa. Il mercato di gennaio non perdona esitazioni: chi si muove bene adesso può cambiare il proprio campionato. Chi sbaglia, rischia di pagarlo caro.
Calciomercato live: 19 gennaio
- Foggia scatenato: la nuova proprietà è subito pronta ad investire. Il sogni per l'attacco è Patierno, mentre con il Trapani si tratta per l'esterno Giron
- L'Hellas Verona ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Marsiglia, a costo zero, di Pol Lirola. È un ritorno nel nostro campionato per l'ex Sassuolo e Fiorentina
- Il presidente del Torino, Cairo, ha dichiarato che il nuovo acquisto Obrador era in tribuna per la partita contro la Roma e domani svolgerà le visite mediche.
- Bari, dopo l'esonero di Vivarini torna Moreno Longo, che era già sotto contratto