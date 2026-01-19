Il calciomercato invernale, scattato ufficialmente il 2 gennaio, è entrato ora nella sua fase più calda. Dopo giorni di contatti, sondaggi e trattative sotterranee, nelle ultime ore il ritmo è cambiato: molte operazioni hanno improvvisamente accelerato e diverse chiusure sono attese a breve, dalla Serie A fino alla Serie C.

È un copione già visto. Le società hanno avuto bisogno di tempo per valutare bilanci, infortuni e reali necessità delle rose, ma adesso non c’è più spazio per attendere. Mancano solo due settimane alla chiusura del mercato e questo periodo, storicamente, è quello in cui il numero di affari cresce in modo netto.

I club che inseguono obiettivi di classifica cercano rinforzi immediati, chi è in difficoltà corre ai ripari, mentre altri provano a piazzare esuberi o cogliere occasioni last minute.

Le trattative entrano nel vivo proprio ora perché la pressione aumenta: o si chiude, o si resta scoperti fino a fine stagione. Ecco perché i prossimi giorni saranno decisivi, con un intreccio continuo di nomi, scambi, prestiti e colpi a sorpresa. Il mercato di gennaio non perdona esitazioni: chi si muove bene adesso può cambiare il proprio campionato. Chi sbaglia, rischia di pagarlo caro.

Calciomercato live: 19 gennaio