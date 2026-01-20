Il calciomercato di gennaio, apertosi ufficialmente il 2 del mese, ha imboccato la sua fase decisiva. Dopo una prima parte fatta di valutazioni, contatti preliminari e trattative tenute sottotraccia, nelle ultime ore si registra un netto cambio di passo: molte operazioni stanno accelerando e diverse chiusure sono attese a breve, dalla Serie A fino alla Serie C.

Come spesso accade, i club hanno sfruttato le prime settimane per fare i conti con bilanci, infortuni e lacune delle rose, ma ora il tempo delle riflessioni è finito. Con poco più di quindici giorni alla chiusura della finestra invernale, questo è storicamente il momento in cui il mercato entra davvero nel vivo.

Chi punta a migliorare la classifica cerca innesti pronti subito, chi naviga in acque difficili corre ai ripari, mentre altri provano a sistemare esuberi o a cogliere occasioni dell’ultimo minuto. La pressione cresce e le scelte diventano definitive: o si chiude ora, o si resta scoperti fino a fine stagione. I prossimi giorni, tra prestiti, scambi e colpi inattesi, possono cambiare il destino di molte squadre.

Calciomercato live: 20 gennaio