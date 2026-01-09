filo che lega Federico Chiesa alla Juventus, in realtà, non si è mai spezzato del tutto. Nonostante l’addio maturato un anno e mezzo fa, il nome dell’esterno classe 1997 continua a tornare ciclicamente nei pensieri dell’ambiente bianconero. In questo mercato, infatti, la Juventus ha individuato proprio in Chiesa il profilo ideale per completare il reparto offensivo e, nello specifico, per occupare la casella di vice Yildiz. Una scelta che nasce dalla necessità di avere un giocatore affidabile, già abituato alla pressione di Torino e capace di incidere quando chiamato in causa.

Come rivelato da Tuttosport, Federico Chiesa avrebbe aperto concretamente all’ipotesi di un ritorno in bianconero. I segnali, in questo senso, sono già arrivati: il giocatore ha riallacciato i contatti con diversi ex compagni, sentendoli sia telefonicamente sia tramite WhatsApp. Un dettaglio che conferma come il legame umano con lo spogliatoio juventino sia rimasto intatto. I rapporti tra Chiesa e il gruppo sono ottimi e, in particolare, l’esterno è rimasto molto legato ai cosiddetti senatori, come Manuel Locatelli e Dusan Vlahovic, con i quali aveva costruito un’intesa forte dentro e fuori dal campo.

Chiesa e la Juventus un legame mai spezzato

Per Federico, l’idea di tornare a Torino non è solo una scelta professionale ma anche personale.

La città piemontese è un luogo dove si è sempre trovato bene, dove ha vissuto anni intensi e importanti della sua carriera. Il desiderio di riprendere la sua avventura juventina proprio da dove si era interrotta, un anno e mezzo fa, è reale. All’epoca, però, a chiudere le porte a un suo proseguimento in bianconero erano stati Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, che nell’estate del 2024 non lo ritenevano centrale nel progetto tecnico.

Quel progetto, come noto, non ha avuto il seguito sperato. Nella primavera del 2025 sia il tecnico sia il dirigente toscano sono stati allontanati, cambiando di fatto le prospettive interne alla Juventus. Oggi lo scenario è diverso e per Chiesa potrebbe riaprirsi concretamente la strada verso la Continassa.

A spingere per il suo ritorno ci sarebbero infatti Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini, convinti che il classe ’97 possa ancora dare un contributo importante alla causa bianconera, anche partendo da un ruolo non da titolare fisso.

Si valutano altre piste

Nel frattempo, la Juventus continua a valutare anche altre opzioni di mercato per rinforzare la rosa. Le priorità restano un centrocampista e un terzino destro, soprattutto in caso di partenza di Joao Mario. La dirigenza, però, non ha fretta e sta cercando di muoversi con attenzione in un mercato complesso, dove non è semplice trovare occasioni valide sia dal punto di vista tecnico sia economico.

Proprio per questo motivo, non è da escludere che la strategia bianconera preveda un’accelerazione nella seconda metà del mese, quando potrebbero aprirsi spiragli interessanti. In questo contesto, il nome di Federico Chiesa resta sullo sfondo ma sempre più attuale, pronto a tornare protagonista in una storia che, forse, non è mai davvero finita.