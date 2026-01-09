Alcuni intermediari dell’Atletico Madrid avrebbero proposto il profilo di Thiago Almada alla Juventus. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato rilasciate da SportItalia, il club spagnolo starebbe cercando una nuova sistemazione in prestito per il talento argentino. Obiettivo: far acquisire al giocatore più minutaggio ed esperienza. Juventus che potrebbe pensarci anche in virtù di possibili difficoltà nell’arrivare a Federico Chiesa, esterno del Liverpool sul quale ci sarebbe già il placet di Luciano Spalletti.

Come gioca Thiago Almada e dove può essere impiegato da Spalletti

Considerato un jolly d’attacco, Thiago Almada può essere impiegato come esterno in entrambe le fasce all’interno di un 4-3-3, oppure come trequartista a supporto delle punte.

Rispetto a Chiesa, l’argentino garantirebbe a Spalletti una maggiore visione di gioco e abilità nello stretto, elementi fondamentali per il calcio associativo richiesto dall'allenatore bianconero. La sua rapidità nel dribbling e la precisione balistica nei calci piazzati, completano il profilo di Thiago Almada, con l’argentino che oltre a garantire numerose soluzioni tattiche, permetterebbe alla squadra di mantenere un baricentro alto e una costante pressione offensiva nella metà campo avversaria.

Thiago Almada: l’Atletico Madrid avrebbe proposto alla Juve il prestito del giocatore

Per agevolare il trasferimento immediato del fantasista, la dirigenza dei Colchoneros starebbe valutando una formula vantaggiosa. In sintesi, si parla di un prestito, soluzione che potrebbe essere molto gradita al nuovo uomo mercato della Juventus Marco Ottolini. L’eventuale operazione potrebbe però essere discussa dai due club qualora la Juventus non riesca, per vari motivi, a far tornare Chiesa alla Continassa. Infatti, il giocatore azzurro ha già manifestato più volte il proprio gradimento per un ritorno in bianconero, con Spalletti che avrebbe già dato il via libera a determinate condizioni. Da capire però la posizione del Liverpool, alle prese anche con il possibile addio di Mohamed Salah.

I numeri di Thiago Almada all’Atletico Madrid

Dando uno sguardo alle statistiche recenti, l'impatto di Almada nella capitale spagnola sarebbe stato finora al di sotto delle aspettative iniziali. Approdato con grandi ambizioni, il fantasista fatica a trovare continuità nell'undici titolare di Diego Simeone.

Campione del Mondo con l’Argentina, Thiago Almada è approdato in Europa tra le file del Lione nel gennaio 2025. Acquistato per 21 milioni di euro dall'Atletico Madrid durante la passata sessione estiva di calciomercato, l’attaccante argentino ha messo insieme 16 presenze con la maglia dei Colchoneros, realizzando due gol e mettendo a referto solo un assist.