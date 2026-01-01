Dopo circa due mesi alla guida della Juventus, Luciano Spalletti è riuscito a lasciare un’impronta profonda non solo sul campo, ma anche all’interno dell’ambiente bianconero. I risultati ottenuti, uniti a una gestione del gruppo ritenuta efficace dalla dirigenza, stanno convincendo il club a guardare con fiducia al futuro. Proprio in quest’ottica, come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il tema del rinnovo contrattuale del tecnico di Certaldo è già sul tavolo: “C’è un obbligo da parte della Juventus nel rinnovare il suo contratto alla fine della stagione nel caso in cui si raggiungesse la Champions League, ma a prescindere la Juve è molto contenta di Spalletti e allora il rinnovo potrebbe essere un tema a priori per quanto riguarda Spalletti e la Juventus.

Si è iniziato a parlarne”.

Le parole di Romano

Le parole dell’esperto di mercato confermano come la società non stia ragionando esclusivamente in termini di obiettivi minimi, ma stia valutando l’impatto complessivo dell’allenatore sul progetto tecnico. Il lavoro quotidiano di Spalletti, infatti, è apprezzato per la capacità di dare identità alla squadra e di valorizzare diversi elementi della rosa.Un aspetto che ha rafforzato ulteriormente il legame tra l’allenatore e i vertici societari, come sottolineato dallo stesso Romano: “I risultati parlano per Luciano Spalletti e la Juventus, il feeling anche con Comolli, con Giorgio Chiellini che ha spinto tanto per portarlo in bianconero e con tutto il resto della dirigenza della Juventus.

Sappiamo di Modesto, sappiamo di Marco Ottolini in arrivo, insomma una Juve tutta molto contenta e ci mancherebbe visti i risultati di Luciano Spalletti”.

In questo contesto di entusiasmo e fiducia, la Juventus continua però a mantenere alta la concentrazione sugli impegni di campo. Il prossimo ostacolo si chiama Lecce, una sfida da non sottovalutare e che richiederà scelte attente anche dal punto di vista della gestione delle energie.

Spalletti ritrova Conceicao

Spalletti, intanto, può sorridere per il recupero di Conceicao, tornato ad allenarsi con il gruppo. Resta ora da capire se il portoghese potrà partire subito dal primo minuto oppure se verrà inizialmente preservato.L’idea del tecnico potrebbe essere quella di affidarsi dall’inizio a Zhegrova, per poi giocarsi la carta Conceicao a gara in corso, sfruttandone la freschezza e la qualità negli ultimi metri.

Una scelta che permetterebbe di non correre rischi inutili e allo stesso tempo di avere una soluzione importante dalla panchina.

Capitolo difesa: non è da escludere un turno di riposo per Bremer. Il centrale brasiliano è appena rientrato e, considerando il calendario fitto, lo staff tecnico sta valutando una gestione prudente. Con due partite ravvicinate, l’obiettivo è averlo al meglio per il match del 6 gennaio contro il Sassuolo, evitando sovraccarichi che potrebbero risultare controproducenti. Spalletti, ancora una volta, è chiamato a bilanciare risultati immediati e visione a lungo termine, una delle chiavi che stanno rendendo la sua esperienza alla Juventus così convincente.