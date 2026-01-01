Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di calciomercato ha iniziato dando una notizia sulla Juventus: "Guido Rodriguez è un nome che è stato proposto al club bianconero sia dalla sua squadra di appartenenza, il West Ham sia dall'entourage dell'argentino. Il feeling è infatti quello di un giocatore che sta aspettando di capire cosa vorrà fare la Juve. Il club bianconero, allo stesso tempo, dovrà decidere se effettivamente procedere con un'operazione low cost come quella proprio per Rodriguez oppure andare su un calciatore più importante.

Nel frattempo però Guido si è detto disposto ad attendere la vecchia signora e lo stesso West Ham non avrà problemi a lasciarlo andare anche fra qualche settimana. Infondo la società britannica sta letteralmente cedendo tutti i pezzi della campagna acquisti del 2024. Non a caso il primo a salutare è stato Fullkrug e ora si attende l'uscita di Rodriguez. Quindi la situazione resta da monitorare ma sarà la Juventus a dover capire come muoversi".

Calciomercato Inter, Romano: 'La società nerazzurra ha scelto e vuole chiudere per Joao Cancelo'

Romano, restando in tema calciomercato, ha poi parlato di quanto sta accadendo in casa Inter: "Cancelo è il nome più caldo in questi giorni. Per quanto riguarda l'Inter, posso dire che la società nerazzurra ha scelto e vuole il terzino portoghese.

Marotta vorrebbe infatti chiudere il prima possibile la trattativa e sta lavorando forte per trovare l'intesa sia con Jorge Mendes, l'agente del ragazzo, sia con l'Al-Hilal, il club di appartenenza. Questo perché l'Inter non è l'unica squadra sul fluidificante lusitano e quindi la volontà della società lombarda è quella di accontentare le richieste di tutte le parti per bruciare la concorrenza. Attualmente la palla è passata nelle mani del calciatore: sarà Cancelo a dover dare la propria disponibilità a tornare a Milano, cosa che non è ancora accaduta perché in ballo c'é anche il Barcellona. La società spagnola, al netto delle difficoltà economiche che sta attraversando, sta monitorando la questione e per questo ancora non si è arrivati a una chiusura".

Inter, con Cancelo la squadra di rafforzerebbe in maniera evidente

Se l'Inter riuscisse davvero a strappare il si di Joao Cancelo, andrebbe ad aggiungere in rosa un calciatore che potenzialmente può dare ancora tanto. Il lusitano, seppur non più giovanissimo, ha compiuto 31 anni lo scorso maggio, un'età che nel calcio attuale può benissimo permettere a un'atleta di essere competitivo ancora a lungo. I casi emblematici di Modric e De Bruyne ne sono l'esempio più marcato.