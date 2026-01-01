La Juventus avrebbe messo nel mirino Guido Rodriguez come possibile rinforzo per il centrocampo e le conferme arrivano direttamente da Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione legata al centrocampista argentino, spiegando come il giocatore abbia già manifestato una disponibilità di massima nei confronti del club bianconero: “Guido aspetta di capire se la Juve vuol procedere da parte del giocatore massima disponibilità. Per il West Ham è un giocatore in uscita. West Ham che sta, diciamo, giubilando tutto il mercato 2024, quindi è stato prima Fullkrug, oggi Guido Rodriguez, altri giocatori potranno andar via, c’è grande movimento al club e quindi Guido Rodriguez resta da monitorare, però il pallino è totalmente nelle mani della Juve.

Sarà la Juve con calma. a decidere cosa vorrà fare a centrocampo”.

Pallino nelle mani della Juventus

Parole che chiariscono come la situazione sia ancora in fase di valutazione, ma anche come la Juventus abbia un ruolo centrale nella possibile definizione dell’operazione. Il West Ham, infatti, starebbe portando avanti una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori considerati in uscita e una strategia di mercato volta a rinnovare profondamente la rosa. In questo contesto, Guido Rodriguez non viene più ritenuto incedibile e potrebbe rappresentare un’occasione interessante per i bianconeri, soprattutto in ottica di esperienza e affidabilità.

Romano ha poi ribadito come ora la palla passi definitivamente alla dirigenza juventina, chiamata a scegliere se affondare il colpo o virare su altri profili: “Rodriguez è un nome su cui vi abbiamo confermato che è stato proposto alla Juventus nei giorni scorsi e anche da chi è vicino al giocatore.

Il il feeling, insomma, è di un giocatore che direi anche ovviamente aspetta la possibilità di capire se la Juventus vorrà procedere o meno. Aspetta di capire se la Juve sceglierà di fare un’operazione più low cost. Guido Rodriguez sarebbe un’operazione veramente a costi contenutissimi, oppure se andare su un giocatore più importante su questo lo vedremo in questi giorni”.

Il profilo dell’argentino rispecchia infatti l’idea di un’operazione sostenibile, con costi ridotti sia per il cartellino sia per l’ingaggio, un aspetto che la Juventus sta tenendo in grande considerazione in questa fase. La dirigenza sta valutando attentamente se puntare su un rinforzo funzionale e di esperienza come Rodriguez oppure se investire su un nome di maggiore spessore economico e tecnico.

Si attende l’ufficialità di Ottolini

Nel frattempo, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’arrivo di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo della Juventus. L’ex Genoa si metterà subito al lavoro per definire le strategie di mercato e per comprendere quali margini ci siano per rinforzare la rosa senza compromettere la sostenibilità economica del club. Sarà proprio Ottolini a valutare operazioni come quella legata a Guido Rodriguez, cercando il giusto equilibrio tra qualità e conti in ordine.

Parallelamente, la Juventus guarderà anche alle uscite. Il nome in cima alla lista resta quello di Joao Mario: il portoghese sta trovando poco spazio e potrebbe lasciare Torino per consentire al club di liberare risorse e spazio in rosa. Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se Guido Rodriguez diventerà un nuovo tassello del centrocampo bianconero o se la Juventus sceglierà strade diverse.