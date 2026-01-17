La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, e uno dei nomi che resta al centro delle valutazioni bianconere è quello di Jean-Philippe Mateta. L’attaccante del Crystal Palace rappresenta un profilo seguito con interesse dalla dirigenza, che sta cercando di capire se esistano i margini giusti per impostare un’operazione sostenibile dal punto di vista economico e strategico.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fornito aggiornamenti dettagliati su una trattativa tutt’altro che semplice: “La Juve è assolutamente al corrente della concorrenza inglese e sappiamo come in Inghilterra un club, anche di media classifica, possa arrivare e mettere sul piatto cifre molto importanti non solo per il giocatore, ma in questo caso soprattutto lato Palace che è quello che spaventa un po’ di più, ma insomma la Juve è la Juve e per questo l’effetto sul giocatore è stato un effetto importante.

La tentazione si è trasformata in una base di accordo economico sullo stipendio che per la Juve è davvero vicino, ma il Crystal Palace resta il grande scoglio di questa vicenda sulla formula, sui costi e sulla scelta di vendere Matetà dopo aver perso il capitano Mark Guehi che andrà al City e con l’allenatore che ha già annunciato un addio a fine stagione. Quindi nuovi contatti previsti nei prossimi giorni per capire di più su questa vicenda Matetà-Juventus”.

Si lavora sulle cifre

Le parole dell’esperto di mercato chiariscono come la Juventus sia consapevole delle difficoltà legate al contesto inglese, dove la disponibilità economica dei club può fare la differenza. Nonostante ciò, il fascino della maglia bianconera continua ad avere un peso rilevante nelle scelte dei calciatori, e anche Mateta non sarebbe insensibile a questa possibilità.

Il nodo principale resta però il Crystal Palace, che dopo una stagione complessa e alcune partenze pesanti deve decidere se privarsi o meno del proprio centravanti, valutando tempi e modalità dell’eventuale cessione.

Romano ha poi aggiunto un dettaglio importante legato agli incontri recenti tra le parti, sottolineando come i contatti con l’entourage del giocatore abbiano dato segnali incoraggianti: “La Juventus ha avuto un incontro positivo, lo confermo, lato giocatore si aspetta di capire di più sul lato Crystal Palace, se il Palace sceglierà di aprire all’obbligo di riscatto e se soprattutto anche da parte del club ci sarà una riduzione sulla richiesta economica per Jean-Philippe Mateta, perché la Juventus non arriverà a 40-45 milioni, ma oggi il discorso legato a Mateta per la Juventus è assolutamente in piedi”.

Un passaggio chiave, che conferma come la Juve stia lavorando soprattutto sulla formula dell’operazione, cercando soluzioni che possano abbassare l’esborso immediato e rendere l’affare compatibile con i parametri societari.

Lazio defilata per Maldini

Parallelamente, la dirigenza bianconera non perde di vista altre opportunità di mercato. In particolare resta da monitorare la pista che porta a Daniel Maldini, profilo gradito per il ruolo di vice Yildiz. Il classe 2001, figlio d’arte, viene considerato una possibile occasione interessante per il rapporto qualità-prezzo, soprattutto in ottica di rotazioni offensive. In passato la Lazio aveva mostrato interesse per Maldini senza però arrivare alla chiusura, lasciando così aperto uno spiraglio per altri club.

Adesso il club biancoceleste sembra essere davvero defilato per l’esterno dell’Atalanta. La Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a valutare se affondare il colpo qualora si presentassero le condizioni giuste. Al momento, dunque, il mercato bianconero resta in fermento, con Mateta come obiettivo principale e Maldini come alternativa da seguire con interesse concreto.