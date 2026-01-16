Sabato 18 gennaio alle ore 15:00 il Molineux Stadium di Wolverhampton si prepara a ospitare una sfida tutta da vivere fra i Wolves e il Newcastle, valida per la 22^ giornata della Premier League 2025/26. Una partita che si preannuncia intensa: i padroni di casa cercano punti salvezza contro i magpies, lanciatissimi nella corsa europea e chiamati a non sprecare un’occasione contro un avversario sulla carta meno quotato.

Le probabili formazioni di Wolves-Newcastle

Nel cuore del Black Country, i Wolves dovrebbero schierarsi con un compatto 3-5-2: Jose Sa difenderà i pali, protetto dal trio Mosquera, Santiago Bueno e Krejci al centro della difesa.

Sulle fasce spazio a Tchatchoua e Hugo Bueno; in mezzo, il folto centrocampo formato da Arias, Joao Gomes e Mateus Mane, che avranno il compito di sostenere il tandem offensivo composto da Tolu Arokodare e Hee-Chan Hwang, chiamati a incidere negli ultimi metri.

Il Newcastle, guidato dal carisma di Howe, risponde con un classico 4-3-3: Nick Pope in porta; difesa con Miley, Thiaw, Botman e Hall. In cabina di regia agirà Bruno Guimaraes, affiancato da Tonali e Joelinton. In avanti, tridente formato da Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Gordon: velocità, imprevedibilità e peso offensivo che promettono scintille.

Quote: Newcastle favorito nelle lavagne dei bookmaker

Le previsioni dei bookmaker fotografano bene i valori in campo: William Hill quota la vittoria interna dei Wolves a 4.50, il pareggio a 3.90 e il successo esterno del Newcastle a bassa quota, 1.70.

Anche Bet365 conferma il trend, alzando leggermente la quota per i padroni di casa (4.75) e offrendo lo stesso valore per la vittoria dei magpies (1.70), mentre il pareggio si attesta a 4.00. I ragazzi di Howe sono nettamente favoriti secondo gli operatori, riflesso della differenza di rendimento e ambizioni delle due formazioni.

Focus sui giocatori chiave: potenza, dinamismo e colpi da Premier

A spezzare le partite servono uomini capaci di lasciare il segno.

In casa Wolves, lo sguardo è rivolto a Tolu Arokodare e Hee-Chan Hwang, chiamati a scardinare la retroguardia bianconera. L'attaccante nigeriano Arokodare, 25 anni, si è ritagliato spazi preziosi con 17 presenze (7 da titolare), 693 minuti totali e un gol in stagione. Numeri ancora timidi, ma la sua fisicità (197 cm) fa la differenza nei duelli: ben 147 quelli affrontati, vinti in 70 occasioni, segno di una presenza costante in area avversaria. Dal punto di vista realizzativo, però, Arokodare dovrà migliorare la mira (16 tiri, solo 4 nello specchio e una sola rete all’attivo).

Accanto a lui agirà il sudcoreano Hwang Hee-Chan, attaccante dinamico schierato 16 volte (11 da titolare) per 886 minuti complessivi.

Due reti e un assist rappresentano per ora il suo contributo, ma la sua imprevedibilità è spesso una spina nel fianco per le difese: 22 dribbling tentati (8 riusciti), 9 falli subiti e 20 commessi, dato che testimonia tanta generosità ma anche qualche imprecisione altezza Premier. In fase difensiva contribuisce con 8 tackle e 6 intercetti, segnale di un’attitudine al sacrificio.

Cambiando maglia, Newcastle può invece contare su un tridente offensivo letale. Harvey Barnes, 28 anni, rappresenta l’arma in più dei magpies: 20 presenze (9 da titolare), 949 minuti e soprattutto 5 gol segnati, a cui affianca 14 passaggi chiave e 22 tiri totali (15 nello specchio), che ne fanno una minaccia costante per qualsiasi avversario.

Barnes si fa apprezzare anche per la capacità di saltare l’uomo (28 dribbling tentati, 10 riusciti) e la pulizia nei duelli (10 falli subiti, 8 commessi, mai ammonito).

Accanto a lui sono pronti a graffiare Anthony Gordon e il giovane tedesco Nick Woltemade. Gordon, 24 anni, ha finora collezionato 16 presenze (14 da titolare), 1010 minuti, 2 reti e un assist. Il suo dinamismo si legge negli 49 dribbling tentati (23 riusciti) e nei 22 falli subiti, segno di come il suo stile diretto metta spesso in crisi le retroguardie. Da evidenziare la sua propensione offensiva: 19 tiri (9 nello specchio) e 16 passaggi chiave, con 62 duelli vinti su 131 e un media voto che sfiora il 7.

Il tedesco Woltemade, classe 2002, ha impressionato nella sua prima vera stagione in Premier con 18 presenze (16 da titolare), 1267 minuti e già 7 reti con 2 assist all’attivo.

Ha centrato lo specchio 12 volte su 21 tentativi, partecipa generosamente anche alla pressione difensiva (15 tackle, 65 duelli vinti su 172) e non tira mai indietro la gamba nel gioco aereo, contribuendo con fisicità e capacità di colpire in area.