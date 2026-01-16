Tra le mura storiche di Elland Road, sabato 17 gennaio alle ore 16:00, il Leeds ospita il Fulham per la ventiduesima giornata della Premier League 2025/26. La sfida mette una di fronte all’altra due formazioni che, nei rispettivi cammini stagionali, cercano punti pesanti nella corsa alla salvezza e alla parte sinistra della classifica. Sospinti dal calore del proprio pubblico, i Whites proveranno a confermare il loro ruolino casalingo, mentre i Cottagers vogliono recitare il ruolo di guastafeste in trasferta.

Le probabili formazioni di Leeds-Fulham

Il Leeds dovrebbe affidarsi al 3-5-2, una scelta che salda la difesa e valorizza le sortite offensive di Calvert-Lewin, affiancato da Brenden Aaronson in avanti. Tra i pali Lucas Perri; la retroguardia a tre composta da Rodon, Bijol e Struijk; sugli esterni Justin e Gudmundsson, mentre il centrocampo avrà in Stach, Ampadu e Gruev i suoi polmoni e cervello.

Il Fulham risponde con un 3-4-2-1 flessibile. Davanti a Bernd Leno, la linea difensiva vede Diop, Andersen e Cuenca; Castagne e Robinson agiranno da quinti di centrocampo, con Berge e Cairney nel cuore della mediana. Più offensivi Wilson e Smith Rowe a supporto dell’unica punta Jiménez.

Quote di Leeds-Fulham: padroni di casa favoriti nei pronostici

I principali bookmaker vedono il Leeds avanti nei pronostici per questa sfida. William Hill quota il successo interno a 2.15, mentre il pareggio si attesta a 3.20 e il colpo esterno del Fulham vale 3.30. Si mantiene la stessa forbice per Bet365, che offre l’1 sempre a 2.15, la X a 3.30 e la vittoria dei londinesi a 3.50.

Numeri che raccontano fiducia nei confronti della squadra di casa, ma che lasciano ben sperare anche gli ospiti in caso di exploit.

Statistiche chiave: l’impatto di Calvert-Lewin, Aaronson e i gioielli offensivi del Fulham

Il Leeds ripone molte delle sue speranze nei piedi e nella fisicità di Dominic Calvert-Lewin.

Il centravanti ex Everton, pur alternando presenze da titolare e dalla panchina, ha collezionato 9 reti in 19 apparizioni, con 35 conclusioni e un’efficienza realizzativa premiata anche da due gol dal dischetto. Nonostante le frequenti sostituzioni (9 uscite anzitempo), il suo contributo resta essenziale tanto in fase di finalizzazione quanto nelle sponde per i compagni, con una media di 1 assist e 13 passaggi chiave.

Al suo fianco, Brenden Aaronson si è dimostrato il classico motorino inesauribile della squadra. Nel cuore della mediana e spesso sganciato fra le linee avversarie, lo statunitense conta già 4 centri e 3 assist, ma soprattutto garantisce pressing alto e inserti continui: 19 passaggi chiave, 31 tackle portati e ben 85 duelli vinti su 186 totali sono indice di grande generosità e utilità in entrambe le fasi del gioco.

In casa Fulham, il nome caldo è quello di Harry Wilson. L’esterno gallese abbina qualità tecnica e cinismo: 7 gol e 4 assist in 20 presenze, sfruttando al meglio le 16 conclusioni nello specchio delle 28 totali. Wilson è ormai un riferimento anche per le trame offensive dei Cottagers, con 19 passaggi chiave e 10 dribbling riusciti. Non meno importante il carisma di Raul Jimenez: il messicano ha siglato 5 reti e propiziato 3 assist, restando centrale nell’attacco di Marco Silva sia come terminale che nella costruzione. Da segnalare infine Emile Smith Rowe, abile a inserirsi e già autore di 3 reti sui 13 tiri tentati. Il trequartista inglese, con 491 passaggi e 11 chiave, dà qualità e dinamismo tra le linee della mediana avversaria.