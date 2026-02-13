L’Arsenal, capolista della Premier League, è stato fermato sul pareggio per 1‑1 dal Brentford nel derby di Londra ovest, compromettendo in parte la sua corsa al titolo. Il risultato, maturato nella serata di giovedì, riduce il vantaggio dei Gunners sul Manchester City a soli quattro punti.

Il match e il contesto

La partita si è conclusa con il punteggio di 1‑1. A sbloccare il risultato è stato Noni Madueke, che ha segnato di testa all’inizio della ripresa. Il Brentford ha reagito e al 26’ della ripresa Keane Lewis‑Potter ha pareggiato, sempre di testa, sfruttando un’azione nata da una rimessa laterale.

L’Arsenal, pur restando in vetta, ha perso due punti preziosi, mentre il Manchester City ha approfittato vincendo 3‑0 contro il Fulham, portandosi a quattro punti di distanza dalla capolista.

Classifica e prospettive

Con dodici giornate ancora da giocare, l’Arsenal guida con 57 punti, seguito dal Manchester City a 53. L’Aston Villa occupa il terzo posto con 50 punti. Il pareggio contro il Brentford interrompe la striscia positiva dei Gunners e riapre la corsa al titolo, che ora sembra trasformarsi in un duello serrato tra le due contendenti.

Analisi della partita

Il match è stato caratterizzato da un dominio territoriale dell’Arsenal nel primo tempo, ma il Brentford ha creato le occasioni più pericolose, in particolare con un colpo di testa di Thiago respinto da Raya.

Nella ripresa, il gol di Madueke è arrivato al sessantesimo minuto grazie a un cross di Hincapié, ma dieci minuti dopo Lewis‑Potter ha pareggiato con un’azione ben orchestrata. Il Brentford ha continuato a spingere, sfiorando il vantaggio in più occasioni, mentre l’Arsenal ha faticato a reagire, mostrando vulnerabilità inattese per una capolista.