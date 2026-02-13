L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Roberto De Zerbi. Il direttore generale Medhi Benatia ha individuato in Habib Beye il profilo più accreditato per la successione.

Il candidato in pole per la panchina

Habib Beye, ex difensore dell’OM tra il 2003 e il 2007, è considerato il favorito per la panchina marsigliese. Attualmente libero dopo l’esonero dal Rennes, Beye si trova in pole position per subentrare a De Zerbi. L’unico ostacolo alla sua immediata disponibilità rimane la definizione delle pendenze contrattuali con il club bretone.

Contesto e prospettive per il club

Il nome di Beye emerge con forza in un momento delicato per il club, che ha deciso di interrompere il rapporto con De Zerbi nei giorni scorsi. La sua esperienza come giocatore dell’OM e il recente incarico al Rennes lo rendono un candidato credibile. Tuttavia, la situazione contrattuale deve ancora essere chiarita prima di poter procedere all’ufficializzazione del suo ingaggio.

Dettagli sull'operazione

Beye è indicato come il favorito di Medhi Benatia, che ne apprezza il profilo e il legame con la città. La sua nomina non è ancora definitiva: restano da risolvere le questioni legate all’indennizzo per la rescissione con il Rennes, che ne rallentano l’arrivo. Nel frattempo, la squadra è affidata a una gestione provvisoria in attesa di una decisione ufficiale riguardo alla guida tecnica.