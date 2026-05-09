L'ex presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è stato insignito del “Premio per l’eccellenza nella governance del calcio italiano”. Questo riconoscimento sottolinea il suo contributo alla crescita e alla stabilità della Serie B. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Napoli, nell'ambito di un importante convegno promosso dalla Fondazione “Fioravante Polito”, dedicato al tema “Medicina dello Sport: prevenzione, performance e salute”.

Il Riconoscimento e le Specifiche Motivazioni

Il premio è stato conferito a Balata per il suo “contributo determinante alla crescita e alla stabilità della Serie B”.

Le motivazioni hanno evidenziato una governance pragmatica e sostenibile, un approccio che ha permesso di valorizzare i giovani talenti e rafforzare l'identità del campionato. La sua gestione ha elevato la competitività e la credibilità della Serie B, con un impatto positivo nazionale e internazionale, consolidandone la reputazione.

Il Contesto del Convegno a Napoli

La cerimonia di consegna del premio si è tenuta a Napoli, durante il convegno promosso dalla Fondazione “Fioravante Polito”. L'evento era dedicato alla promozione di una cultura della prevenzione concreta nel campo della medicina sportiva. In questo contesto, focalizzato sulla salute e sul benessere degli atleti, il riconoscimento a Mauro Balata celebra una gestione che ha saputo coniugare risultati sportivi con principi di sostenibilità e sviluppo.

L'Eredità della Governance di Balata

Il riconoscimento a Mauro Balata conferma il suo ruolo di rilievo nella governance del calcio italiano. Sotto la sua presidenza, la Serie B ha acquisito un valore significativo, grazie all'impegno costante nella valorizzazione dei giovani e nel rafforzamento della credibilità del campionato cadetto. Questo premio è un tributo al lavoro svolto e al modello di gestione virtuosa che Balata ha promosso, improntato all'innovazione e a una visione strategica per il futuro.