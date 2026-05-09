L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha affrontato un tema cruciale per il futuro del club giallorosso: la gestione delle risorse economiche legate alla partecipazione alla Champions League. Alla vigilia della sfida contro il Parma, Gasperini ha sottolineato come l'accesso alla massima competizione europea rappresenti un vantaggio, ma non sia l'unico fattore determinante per operare con successo nel calcio moderno.

"Se ci sarà un ridimensionamento senza Champions? È chiaro che ti porta più risorse, tutti vogliono arrivarci per quel motivo lì.

Sennò fino a qualche anno fa non fregava niente a nessuno del terzo o quarto posto. Se hai più risorse economiche, operi meglio. Ma non c'è solo quello, c'è chi opera bene anche senza le risorse della Champions", ha spiegato Gasperini. Le sue parole evidenziano una visione pragmatica, suggerendo che una gestione oculata e la capacità di valorizzare il proprio organico possano comunque garantire risultati di rilievo, indipendentemente dagli introiti europei.

Il futuro dei giocatori chiave e il mercato estivo

In merito al mercato estivo e al futuro di alcuni elementi fondamentali della rosa, come il centrocampista Koné, Gasperini ha offerto una prospettiva realistica sulle dinamiche attuali del calcio.

"Nel calcio moderno l'incedibile non esiste più da nessuna parte. Cos'è che fa la differenza? L'aspetto economico, di fronte a offerte irrinunciabili, che sono pochissime e rarissime, si può rinunciare a tutti. Poi Koné è forte e spero resti, è chiaro vorrei continuasse nella Roma", ha affermato l'allenatore.

Questa riflessione sottolinea la centralità delle valutazioni economiche nelle decisioni di mercato, pur non nascondendo il desiderio di trattenere i talenti più promettenti. La posizione di Gasperini evidenzia la complessità di bilanciare le ambizioni sportive con le necessità finanziarie, un equilibrio costante per i club di alto livello.

La corsa Champions e le strategie della Roma

La stagione della Roma si inserisce in un contesto di forte competitività per l'accesso alla Champions League, con diverse squadre che lottano per le posizioni di vertice del campionato.

La capacità di mantenere alta la competitività, anche in un ipotetico scenario senza gli introiti derivanti dalla partecipazione europea, rappresenta una sfida cruciale per il club capitolino.

Le dichiarazioni di Gasperini assumono quindi un significato particolare, ponendo l'accento sull'importanza di una programmazione attenta e di una visione a lungo termine. Questi elementi sono considerati fondamentali per consentire alla Roma di rimanere ai vertici del calcio italiano e di affrontare con solidità le prossime stagioni, indipendentemente dagli esiti della corsa europea.