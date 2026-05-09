Andrea Adorante, l'attaccante di punta del Venezia, è stato ufficialmente insignito del titolo di MVP della stagione di Serie B al termine della regular season 2025/2026. Questo prestigioso riconoscimento, che celebra le sue straordinarie prestazioni, è stato assegnato in seguito alle votazioni espresse congiuntamente dai giornalisti di DAZN, il broadcaster ufficiale del campionato, da Stats Perform e dai rinomati content creator TwoTwins. La cerimonia di premiazione si terrà in una cornice d'eccezione, la storica Piazza San Marco a Venezia, alle ore 18:00.

A consegnare il premio al calciatore saranno Lucia Salmaso, managing director di BKT Europe, e Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, sottolineando l'importanza dell'evento per il calcio cadetto italiano.

Una stagione da incorniciare per il bomber lagunare

Adorante ha concluso la stagione con cifre che parlano da sole: ben 17 reti e un assist, un bottino che lo ha posizionato tra i protagonisti assoluti del campionato. Con questa performance, si è confermato uno dei soli due giocatori – considerando sia la Serie A che la Serie B – ad aver realizzato almeno 15 gol in entrambe le ultime due stagioni, un primato condiviso con Joel Pohjanpalo. Ancora più significativo è il fatto che Adorante sia l'unico calciatore italiano a raggiungere un simile traguardo, con un totale impressionante di 32 reti complessive accumulate nelle due annate.

Tra i giovani talenti italiani nati dal primo gennaio 2000 in avanti, è lui il giocatore che ha contribuito al maggior numero di reti nei cinque principali campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni: un totale di 18 partecipazioni a gol, frutto di 17 marcature personali e un assist decisivo.

Il cammino verso il massimo riconoscimento individuale

Il premio di MVP dell'intera stagione suggella un'annata sportiva davvero eccezionale per l'attaccante del Venezia, che aveva già avuto modo di festeggiare il titolo di miglior giocatore del mese di gennaio. La solenne cerimonia in Piazza San Marco non è solo un tributo personale, ma celebra un'intera stagione di grande spessore per Adorante, il cui apporto è stato fondamentale e determinante per la storica promozione del Venezia nella massima serie, la Serie A.

La sua capacità di incidere con numeri concreti e la sua innegabile leadership sul campo lo hanno reso il protagonista indiscusso del campionato cadetto, meritando pienamente il riconoscimento individuale più ambito e prestigioso.

I successi di gennaio: un chiaro segnale premonitore

Il precedente riconoscimento come MVP mensile di gennaio era stato attribuito ad Adorante sulla base delle valutazioni espresse dai giornalisti di DAZN, da Stats Perform e dall'autorevole parere di Nicola Binda, capo servizio Serie B e C della Gazzetta dello Sport. Quella premiazione si era svolta in un contesto altrettanto significativo, durante il cerimoniale pre-gara del match che vedeva contrapporsi Venezia e Modena, incontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato.

I dati Opta, specifici per il mese di gennaio, avevano già messo in luce un rendimento di primissimo livello: Adorante aveva dimostrato una notevole continuità, andando a segno in tre gare consecutive (contro Reggiana, Catanzaro e realizzando una doppietta contro il Mantova), totalizzando in quel periodo quattro gol e un assist. Era stato, inoltre, il giocatore del Venezia con il maggior numero di tiri nello specchio della porta avversaria (ben sei) e, insieme al compagno John Yeboah, uno dei due arancioneroverdi con più conclusioni complessive (dodici) e un elevato numero di tocchi nell'area avversaria (ventuno). Questi impressionanti numeri avevano permesso al talentuoso classe duemila di raggiungere la quota di undici gol in sole ventuno partite disputate fino a quel momento della stagione.