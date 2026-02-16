Antonio Conte ha espresso soddisfazione per il pareggio per 2-2 ottenuto dal Napoli contro la Roma allo stadio Maradona. Il tecnico ha sottolineato la notevole reazione della squadra, evidenziando come la partita avrebbe potuto concludersi con una vittoria.

Le dichiarazioni di Conte

“Ringrazio i tifosi che hanno riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione, onorando la maglia, cercando di combattere per Napoli. È merito dei ragazzi che stanno affrontando bene un anno difficile” ha dichiarato Conte a DAZN dopo la partita. Il tecnico ha fatto riferimento anche allo striscione apparso in curva B: “Non sappiamo quale sarà il nostro destino.

Ma fino alla fine vi saremo vicino… Nonostante le tante difficoltà state onorando la maglia e la città!”.

Conte ha poi aggiunto: “Rimontare due volte la Roma non è semplice, alla fine potevamo vincere, ma è stata una bella gara di intensità, difficile da giocare con la pressione vista da ambo le parti, in un match giocato in modo divertente, all’inglese. Dico ai ragazzi che ora abbiamo 13 partite per costruirci la prossima stagione per capire in quale competizione europea giocheremo. Non è facile perché gli avversari hanno rose forti, noi in difficoltà ma andiamo avanti”.

Nuovi innesti e gestione degli infortuni

Conte ha anche parlato dei nuovi arrivi Allison e Giovane: “Sia Giovane che Allison – ha detto – si allenano con noi da due settimane, dobbiamo capire bene le nostre situazioni di gioco.

Allison rispetto a Giovane è bravo nell’uno contro uno, ti salta, Giovane è più punta ma lo usiamo da trequartista. Ora qui hanno cambiato totalmente vita da poco e sono contento di vederli che lavorano con umiltà.”

Riguardo all’infortunio di Rrahmani, il tecnico ha precisato: “Non so come sta, vedremo. Uno in più uno in meno ora non cambia la situazione, basta parlare sempre di infortuni, mi concentro su quello che abbiamo. Se ci sarà saremo contenti, altrimenti troveremo una soluzione come facciamo in ogni match che giochiamo”.

Prospettive future

Il commento di Conte evidenzia la difficoltà nel ribaltare il punteggio per ben due volte contro la Roma e la qualità della gara, definita “divertente, all’inglese”.

Ha inoltre ribadito che “ora 13 partite per costruirci in quale competizione europea giocheremo” rappresentano un obiettivo chiaro per il prosieguo della stagione, un percorso da affrontare con la consapevolezza delle difficoltà ma anche con la determinazione a trovare soluzioni.