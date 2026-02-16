Gli Stati Uniti e il Canada hanno staccato il pass per i quarti di finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, grazie a prestazioni impeccabili nella fase a gironi.

Prestazioni decisive nel girone

La nazionale americana ha centrato la qualificazione con tre vittorie in altrettante partite, l’ultima delle quali ottenuta con un netto 5‑1 contro la Germania. Anche il Canada ha fatto valere il proprio dominio, imponendosi con un perentorio 10‑2 sulla Francia. Nel frattempo, la Slovacchia si era già assicurata il pass nonostante la sconfitta per 5‑3 contro la Svezia, mentre la Finlandia si è qualificata come migliore seconda classificata.

Prossimi scenari

Le quattro squadre già qualificate accederanno direttamente ai quarti di finale. Le altre otto nazionali ancora in corsa si affronteranno nei playoff per conquistare gli ultimi posti disponibili, con gli incontri in programma martedì.

Contesto e format del torneo

Il torneo maschile di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026 prevede la partecipazione di dodici squadre suddivise in tre gironi da quattro. Le vincitrici di ciascun gruppo e la migliore seconda accedono direttamente ai quarti, mentre le restanti otto si sfidano nei playoff per completare il tabellone dei quarti di finale.