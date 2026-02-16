Miro Tabanelli è stato escluso dalla finale del Big Air maschile di sci freestyle, in corso al Livigno Snow Park. L'atleta azzurro, dopo un primo salto valutato 91 punti, ha commesso due errori nei salti successivi, che lo hanno relegato al ventunesimo posto. Questa posizione non gli ha permesso di rientrare nella top dodici, necessaria per accedere all'atto decisivo della competizione.

La performance di Tabanelli nelle qualificazioni

La sessione di qualificazioni ha visto Miro Tabanelli iniziare con una prova convincente, che gli è valsa 91 punti.

Tuttavia, le successive due esecuzioni sono state compromesse da errori significativi. Questi imprevisti hanno inciso sulla sua performance complessiva, impedendogli di raggiungere la qualificazione per la finale. Al termine delle qualificazioni, Tabanelli si è classificato ventunesimo, con la finale maschile in programma per martedì sera.

Prospettive per la gara femminile

La competizione proseguirà domani con la finale femminile del Big Air, che vedrà protagoniste le azzurre Flora Tabanelli e Maria Gasslitter. Flora Tabanelli, reduce da un infortunio al ginocchio, ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul Big Air, rinunciando alla gara di slopestyle per preservare la sua condizione fisica.

Il percorso di Miro nello slopestyle

In precedenza, Miro Tabanelli aveva già affrontato le qualificazioni dello slopestyle, dove era stato eliminato. In quella occasione, aveva concluso al diciassettesimo posto, ottenendo 51,93 punti nella seconda manche. Questo punteggio non era stato sufficiente per accedere alla finale, riservata ai primi dodici atleti. Anche in quella giornata, sua sorella Flora aveva deciso di non gareggiare nello slopestyle, privilegiando la preparazione per il Big Air.