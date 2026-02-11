Al Diego Armando Maradona, il Como conquista la semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli ai calci di rigore. Dopo l’1‑1 nei tempi regolamentari, la squadra guidata da Fabregas ha avuto la meglio per 7‑6 dal dischetto, grazie all’errore decisivo di Lobotka neutralizzato da Butez.

Una partita equilibrata

La gara si è sbloccata al 39’ del primo tempo con un rigore trasformato da Baturina, concesso per un fallo di Olivera su Smolcic. Il Napoli ha reagito immediatamente in apertura di ripresa, con Vergara che ha pareggiato grazie a un assist di Hojlund.

Il resto del match è stato equilibrato, senza ulteriori occasioni decisive, e si è concluso sull’1‑1.

Rigori interminabili e l’errore fatale

La sequenza dei calci di rigore è stata lunga e combattuta. Hanno sbagliato Lukaku per il Napoli e Perrone per il Como, ma alla fine è stato l’errore di Lobotka, parato da Butez, a consegnare la vittoria al Como. Il risultato finale dei rigori è stato 7‑6 in favore dei lombardi.

Il Como, dunque, si qualifica per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter.

Il traguardo storico del Como

La partita è stata decisa da una lunga serie di rigori, con il portiere Butez protagonista con una parata decisiva su Lobotka. Il Como torna in semifinale dopo quarant’anni, un traguardo storico per il club.

Il Napoli, invece, vede sfumare anche la Coppa Italia, dopo l’eliminazione dalla Champions, e dovrà ora concentrarsi sul campionato per difendere il terzo posto in vista della qualificazione alla prossima Champions League.