Andrea Kimi Antonelli ha scritto una pagina storica della Formula 1 sul circuito di Shanghai, conquistando la sua prima pole position in carriera. Il giovane pilota italiano, alla seconda stagione nella massima serie automobilistica, è riuscito nell’impresa a soli 19 anni, 6 mesi e 18 giorni, diventando così il più giovane poleman della storia della Formula 1. Il precedente record apparteneva a Sebastian Vettel, che nel 2008 a Monza aveva ottenuto la pole a 21 anni, 2 mesi e 11 giorni.

La giornata del 14 marzo 2026 resterà indimenticabile per Antonelli, che ha saputo imporsi sulla difficile pista cinese.

Dopo la sessione di qualifiche, il pilota ha dichiarato: “Farò del mio meglio per riportare l’Italia sul podio”. Un obiettivo che manca dal 2009, quando Giancarlo Fisichella ottenne l’ultima pole tricolore in Belgio.

Una pole storica e una gara combattuta

Durante la sessione di qualifiche, un problema elettrico alla power unit ha penalizzato il compagno di squadra in Mercedes, George Russell, proprio all’inizio del Q3. Nonostante l’inconveniente, Russell è riuscito a conquistare la prima fila, mentre Antonelli ha mantenuto la leadership. Nella gara sprint di 19 giri, Antonelli aveva chiuso in quinta posizione, rallentato da un problema in partenza e da una penalità di dieci secondi dopo un contatto con Adjar.

La pole di Antonelli rappresenta un segnale importante per il motorsport italiano, che da anni attendeva un nuovo protagonista capace di competere ai massimi livelli. Il giovane pilota, noto come “Kimi” non in omaggio a Räikkönen ma per scelta di famiglia, ha mostrato fin dai tempi del karting un talento fuori dal comune, attirando l’attenzione della Mercedes e del talent scout Gwen Lagrue, che lo ha segnalato al team principal Toto Wolff.

L’ascesa di un talento italiano

La crescita di Antonelli in Formula 1 è stata rapida e costante. Dopo aver collezionato numerosi trofei nel karting, il suo ingresso nel team Mercedes è stato frutto di un investimento a lungo termine che ora inizia a dare i suoi frutti.

Toto Wolff, manager della scuderia, ha creduto fin da subito nelle potenzialità del giovane italiano, scommettendo sulla sua crescita e sulla possibilità di riportare l’Italia ai vertici della Formula 1.

Antonelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Cina, seguito da George Russell e Lewis Hamilton. Un risultato che conferma la competitività della Mercedes e la determinazione del giovane pilota italiano nel voler lasciare il segno nella storia della Formula 1.