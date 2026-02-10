La designazione arbitrale per Inter-Juventus si preannuncia come uno dei temi più caldi della settimana calcistica, forse ancora più della partita stessa. Il big match di sabato sera a San Siro arriva infatti in un clima elettrico, appesantito dalle polemiche che hanno accompagnato l’ultimo turno di campionato e, in particolare, quanto accaduto in Juventus-Lazio. Proprio in questo contesto si inseriscono le parole di Graziano Cesari, ex arbitro internazionale e oggi volto di Sportmediaset, che ha espresso con decisione la propria opinione sull’arbitro ideale da affidare a una sfida tanto delicata quanto carica di tensione.

Cesari non ha dubbi: “C’è solo un arbitro, è Doveri”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Graziano Cesari è stato netto e diretto: “C’è solo un arbitro, è Doveri”. Un’affermazione forte, motivata da quanto visto di recente sul campo. L’ex fischietto ha infatti richiamato la prestazione di Daniele Doveri in Inter-Napoli 2-2, una gara complessa e ricca di episodi, gestita secondo Cesari con grande equilibrio e autorevolezza. “Ha arbitrato benissimo e ha dato prova di grande saggezza arbitrale, non ci sono dubbi”, ha spiegato. Cesari ha poi voluto sgomberare il campo da un altro possibile ostacolo, quello legato alla frequenza delle designazioni: “Ha già arbitrato in questo turno? Non conta nulla, se sta bene un arbitro può anche fischiare due-tre volte consecutive”.

Le polemiche dopo Juve-Lazio e un clima già rovente

Le parole di Cesari arrivano però in un momento tutt’altro che sereno. Il pareggio per 2-2 tra Juventus e Lazio allo Stadium ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto per due episodi da moviola che hanno acceso il dibattito. Una larga parte dei media e della tifoseria bianconera ha puntato il dito su due presunti calci di rigore non concessi alla Juventus, ritenuti determinanti nell’economia del match. Decisioni che hanno alimentato polemiche destinate a durare tutta la settimana, specie dopo quanto affermato a Open Var da Dino Tommasi, componente del CAN.

In questo scenario, l’arbitro che verrà designato per Inter-Juventus si troverà sotto una lente d’ingrandimento costante, con ogni decisione destinata a essere analizzata e discussa al minimo dettaglio.

Proprio per questo, secondo Cesari, servirebbe una figura di grande esperienza e personalità come Doveri, capace di reggere la pressione e di gestire una partita in cui gli animi non saranno affatto pacati.