Robin Gosens ha subito una duplice frattura composta al volto durante il playoff di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia. Nonostante l'infortunio, il calciatore non sarà sottoposto a intervento chirurgico e potrà proseguire l'attività agonistica con una protezione adeguata. La notizia è stata diffusa dalla Fiorentina attraverso una nota ufficiale.

Dettagli dell’infortunio di Gosens

Nella serata precedente, Gosens è stato sottoposto a esami diagnostici e a una visita specialistica maxillo‑facciale. Gli accertamenti hanno evidenziato una duplice frattura composta, interessando il seno mascellare di destra e la parete orbitaria laterale di destra.

Le lesioni riscontrate non necessitano di correzione chirurgica. Pertanto, il calciatore potrà continuare la regolare attività sportiva utilizzando un’adeguata protezione specifica.

Non è da escludere che l’esterno tedesco possa essere disponibile già per la prossima trasferta di campionato, in programma lunedì a Udine. Le valutazioni definitive sulle sue condizioni verranno effettuate nei prossimi giorni.

Altri infortuni in casa Viola

La stessa nota della Fiorentina segnala che anche Manor Solomon e Luca Lezzerini hanno riportato un infortunio muscolare nella serata della partita. Entrambi hanno subito un interessamento al retto femorale della coscia destra. Un nuovo aggiornamento medico è previsto non prima del giorno successivo.

Trauma maxillo‑facciale e prospettive

