La Juventus starebbe valutando una profonda revisione del reparto portieri in vista della prossima stagione. Dopo un’annata che ha lasciato più di qualche dubbio tra i pali, la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a riflettere su come ridisegnare completamente le gerarchie nel ruolo. Le prestazioni degli attuali estremi difensori non avrebbero convinto pienamente e questo starebbe spingendo il club a monitorare diversi profili sul mercato.

Alla base di questa riflessione ci sarebbe soprattutto il rendimento non brillante dei portieri attualmente in rosa.

Michele Di Gregorio non avrebbe convinto del tutto nel corso della stagione e, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe perso anche il posto da titolare. Per questo motivo il suo futuro sembrerebbe sempre più lontano da Torino. Anche Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus: dopo il veto alla sua cessione imposto da Luciano Spalletti durante il mercato di gennaio, il portiere starebbe valutando la possibilità di trasferirsi in estate per trovare una squadra che possa garantirgli maggiore continuità e un ruolo da titolare. L’unica certezza nel gruppo portieri resta Carlo Pinsoglio, terzo estremo difensore che ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il club, ricoprendo soprattutto un ruolo di riferimento all’interno dello spogliatoio.

Vicario tra gli obiettivi della Juventus

Proprio per questo motivo la Juventus avrebbe iniziato a sondare il mercato alla ricerca di un portiere affidabile e già pronto per il campionato di Serie A. Tra i profili che stanno emergendo con maggiore insistenza ci sarebbe quello di Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham in Premier League.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime settimane ci sarebbero stati i primi contatti esplorativi tra il club bianconero e l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. L’esperienza inglese del portiere non starebbe procedendo come previsto anche a causa delle difficoltà della squadra e di un rapporto non particolarmente sereno con l’allenatore Igor Tudor.

Questa situazione starebbe alimentando nel giocatore la volontà di tornare in Italia, dove in passato ha già vestito le maglie di Cagliari ed Empoli.

Dal punto di vista economico l’operazione non viene considerata proibitiva. Il Tottenham valuterebbe il cartellino di Vicario intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe coprire anche attraverso alcune cessioni. Anche l’ingaggio, pari a circa 2,6 milioni di euro netti a stagione, rientrerebbe nei parametri stabiliti dalla società.

Concorrenza di Inter e Roma, alternativa Carnesecchi

La Juventus dovrà però fare attenzione alla concorrenza di altri club italiani interessati al portiere. Anche l’Inter starebbe monitorando la situazione di Vicario come possibile sostituto di Yann Sommer, mentre la Roma potrebbe inserirsi nella corsa nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Mile Svilar per ragioni di bilancio.

Nel frattempo la dirigenza bianconera starebbe valutando anche possibili alternative. Tra queste ci sarebbe Marco Carnesecchi, attuale portiere dell’Atalanta. Il club bergamasco valuta il giocatore circa 35 milioni di euro e sul suo futuro sembrerebbe esserci anche l’interesse di alcune squadre inglesi, con il Liverpool che lo considererebbe uno dei possibili eredi di Alisson.