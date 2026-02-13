Il giornalista Daniele Longo è stato ospite ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando di Weston McKennie, centrocampista della Juventus con il contratto in scadenza, ha detto: "Mi risulta che l'Inter stia avendo dei contatti abbastanza approfonditi con il centrocampista americano. La società nerazzurra ha bisogno di quel giocatore lì, perché comunque ha già in mente di piazzare Frattesi e McKenny stuzzica parecchio. Io credo che il ragazzo non abbia scelto nulla e non abbia preso la decisione definitiva. Non credo che abbia detto "Preferisco cambiare aria o rimanere alla Juve".

È chiaro che facendo un discorso di numeri, se non ricordo male questa è la sesta stagione di McKennie in bianconero. Quindi potrebbe anche essere normale pensare a qualcosa di nuovo, però ci sono anche altri giocatori che invece dicono "Ma io qui sto bene, perché andare via?".

Longo e il presunto interesse del Milan nei confronti di McKennie

Altri club sono stati accostati al profilo di McKennie qualora l'americano non dovesse rinnovare con la Juve. Fra questi c'é anche il Milan, società di cui Longo ha detto: "Da quello che so e per questione di rapporti, non credo che andrà sul giocatore. Ha manifestato indirettamente un certo tipo di interesse ma i rapporti con la Juve sono molto buoni. La figura di Comolli è una figura che comunque è in quota Red Bull da tanto tempo tempo e non penso che i rossoneri vadano lì ad offrire il doppio di quanto ha proposto la Juventus a McKennie.

Non sono quel tipo di società".

Roma, il Gasp andrebbe pazzo per le caratteristiche di McKennie

Anche la Roma, da quello che filtrava negli scorsi giorni, avrebbe messo gli occhi addosso a Weston McKennie. Nello specifico, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini sarebbe innamorato calcisticamente delle caratteristiche dello statunitense. Corsa, inserimento, dribbling e fiuto del gol sono solo alcune delle doti che l'americano sfoggia settimanalmente con la maglia della Juventus. Tutte peculiarità che si sposerebbero alla perfezione con la visione di gioco che il Gasp dall'Atalanta ha trasportato nella Capitale. Ecco perché il ds Massara seguirebbe la situazione del centrocampista pronto a intervenire.