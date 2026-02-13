Sabato sera San Siro sarà il palcoscenico di Inter-Juventus, una delle grandi classiche del calcio italiano, una sfida che va ben oltre i tre punti e che, come spesso accade, promette di lasciare tracce profonde sulla corsa stagionale delle due squadre. Nerazzurri e bianconeri arrivano all’appuntamento con ambizioni e necessità differenti, ma accomunate dall’obbligo di vincere. Perché se da una parte l’Inter vuole provare a piazzare la prima vera fuga in classifica, mettendo pressione al Milan secondo, dall’altra la Juventus è chiamata a sfruttare lo scontro diretto tra Napoli e Roma, un incrocio che coinvolge due rivali dirette nella lotta per un posto in Champions League.

Inter, fisicità e corsie esterne per indirizzare il match

L’Inter si presenterà davanti al proprio pubblico con la consapevolezza di poter fare la partita sfruttando struttura fisica e organizzazione. I nerazzurri hanno dimostrato nelle ultime settimane di essere particolarmente letali sui calci piazzati, soprattutto grazie ai difensori, autentici mattatori sugli sviluppi dei corner. Un’arma che potrebbe rivelarsi decisiva contro una Juventus che sa proteggere la propria porta molto bene. Cristian Chivu, tecnico interista, punterà inoltre a vincere la gara sulle corsie esterne, dove Federico Dimarco e Luis Henrique stanno attraversando un momento di forma eccellente. A completare il quadro ci sarà il ritorno dal primo minuto di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, chiamati a garantire qualità, ritmo e inserimenti in un centrocampo che rappresenta uno dei veri punti di forza della squadra.

Juventus, ripartenze e velocità per sorprendere San Siro

Sul fronte opposto, la Juventus sa che sarà complesso imporre il proprio palleggio per lunghi tratti. I bianconeri dovranno quindi interpretare la partita con intelligenza tattica, cercando di colpire l’Inter nelle ripartenze. In questo senso, la velocità e l’imprevedibilità di Kenan Yildiz possono diventare armi preziose, così come quella di Francisco Conceicao, qualora fosse lui a presidiare l’esterno destro. Gli uomini di Luciano Spalletti sono consapevoli che ogni spazio concesso può fare la differenza e che una vittoria a San Siro, oltre al valore simbolico, avrebbe un peso enorme nella corsa Champions.