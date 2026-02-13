Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia del big match del sabato di Serie A che vedrà Inter e Juventus affrontarsi sul prato di San Siro. Il giornalista ha quindi detto: "La necessità della Juve è quella di non perdere terreno perché è vero che c'è stata l'impronta di Spalletti che ha cambiato molte cose, che ha rivalutato dei calciatori che sembravano smarriti, però una sconfitta per la vecchia signora sarebbe pesante, soprattutto alla luce del punto a punto che c'è in classifica con Roma, Napoli e anche Como. Poi per carità, sono tutte li appicciate, però un KO contro l'Inter arriverebbe dopo un pareggio con la Lazio, il pareggio con Lecce e la sconfitta di Cagliari.

Ripert, l'effetto Spalletti si è visto, ma c'è ancora un grosso punto di domanda sull'attaccante e credo che dal mio punto di vista la gara di sabato sia più importante per la Juve che per l'Inter".

Pedullà: 'Per l'Inter la gara di sabato è più uno sfizio per battere una grande in uno scontro diretto'

Pedullà, parlando invece dell'importanza del derby d'Italia in ottica Inter ha detto: "Io la vedo come se fosse una gara per togliersi uno sfizio, anche se non sarebbe il termine giusto da utilizzare visto che c'é ancora un'aritmetica che tiene in corsa il Milan per lo scudetto. Lo sfizio è quello di vincere questo benedetto detto scontro diretto, al netto del trionfo nella Capitale ottenuto contro la Roma, che significherebbe poi chiudere il campionato.

Perché per come la vedo io, se dovesse vincere contro la Juve, l'Inter metterebbe un sigillo su questa stagione. Chivu? Comunicazione voto 11, si lascia scivolare tutto addosso. Quando perde le partite li lascia parlare, ne perde poche e quindi li può far parlare. E se gli fanno delle critiche gliele respinge al mittente, devo dire molto bene, in campo è fuori. Penso che sia stato un percorso perfetto".

Inter, l'occasione per vincere contro una grande

Per l'Inter, in effetti, quella di sabato potrebbe essere l'occasione giusta per vincere uno scontro diretto con una grande. Nel girone di andata, a parte lo 0 a 1 contro la Roma all'Olimpico, i nerazzurri hanno subito solo sconfitte contro le dirette rivali.

Alla terza di campionato, fu proprio la Juve a imporsi in maniera rocambolesca contro la squadra di Chivu per 4 a 3. All'ottava, fu il Napoli a battere la società lombarda per 3 a 1 mentre alla dodicesima il Milan superò i nerazzurri grazie a un gol di Pulisic.