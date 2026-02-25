Il Bayer Leverkusen centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il pareggio per 0‑0 contro l’Olympiacos, maturato ieri sera alla BayArena nel ritorno dei playoff, è stato sufficiente ai tedeschi per confermare il successo per 2‑0 ottenuto nella gara d’andata. La squadra ha gestito il risultato, conquistando così il passaggio del turno.

Una gara di controllo e poche emozioni

Il match di ritorno si è caratterizzato per un numero limitato di occasioni da rete. Il Leverkusen ha mantenuto il controllo del gioco, arginando le iniziative dell’Olympiacos, che non è riuscito a trovare varchi nella solida difesa tedesca.

La squadra di casa ha sfiorato il gol con un tiro di Grimaldo che ha colpito la traversa, ma nel complesso la partita è rimasta bloccata sullo 0‑0, confermando la superiorità complessiva nel doppio confronto.

Qualificazione meritata e prospettive per il prossimo turno

Grazie al risultato aggregato di 2‑0, il Leverkusen si assicura un posto tra le migliori sedici squadre della competizione. Ora attende l’esito del sorteggio, che potrebbe metterlo di fronte a sfidanti di alto livello come il Bayern Monaco o l’Arsenal. La squadra ha dimostrato solidità e pragmatismo, gestendo con efficacia il vantaggio acquisito nella gara d’andata e mostrando una difesa compatta.

Dettagli tecnici e prestazioni

Il Leverkusen ha mantenuto la porta inviolata per la quinta volta nelle ultime sette partite di Champions League, un dato che sottolinea l'organizzazione difensiva.

L’Olympiacos ha tentato di rendersi pericoloso soprattutto nel primo tempo, senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa, il portiere Blaswich è stato attento nel respingere un tiro di Gelson Martins, mentre Grimaldo ha colpito la traversa con un potente sinistro, sfiorando il gol che avrebbe potuto accendere la partita.