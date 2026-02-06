Daniel Maldini si è presentato alla Lazio con parole di entusiasmo e ambizione: “La Lazio è la piazza giusta per fare il salto di qualità, mi sono trovato subito bene. Spero di iniziare presto a far vedere cosa posso fare”. Il giovane trequartista ha inoltre rivelato di aver già parlato con l’allenatore Maurizio Sarri, che gli ha illustrato l’idea di schierarlo come falso nove, ruolo in cui potrà esprimersi al meglio. “La continuità è la cosa più importante per un giocatore e spero di trovarla qui”, ha aggiunto.

Un nuovo inizio a Roma

L’arrivo di Maldini alla Lazio rappresenta un’occasione per rilanciarsi dopo una stagione con poco spazio all’Atalanta.

Il giocatore ha espresso fiducia nel progetto biancoceleste e nella guida tecnica di Sarri, convinto di poter valorizzare le sue caratteristiche tecniche e tattiche. Il ruolo di falso nove, già discusso con l’allenatore, appare come una chiave per trovare continuità e incisività.

Il contesto e le prospettive

Il trasferimento di Maldini alla Lazio è avvenuto in prestito con diritto di riscatto, operazione definita tra Lazio e Atalanta. Il club capitolino punta a valorizzare il figlio d’arte, offrendo un ambiente dove potrà crescere e dimostrare il proprio valore. L’entusiasmo del giocatore e la fiducia del tecnico creano le premesse per un percorso di consolidamento e sviluppo.

Il ruolo tattico secondo Sarri

Sarri vede Maldini come una delle migliori opzioni per il ruolo di prima punta nel suo 4‑3‑3, grazie alla sua tecnica e capacità di collegare il gioco con centrocampo e ali. Maldini, già impiegato come centravanti, sembra destinato a confermarsi in quella posizione nelle prossime partite, con l’obiettivo di trovare continuità e consacrazione.