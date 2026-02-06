Il direttore del quotidiano Tuttosport Guido Vaciago ha registrato un video sulla pagina X del quotidiano piemontese parlando dello 0 a 3 incassato dalla Juventus contro l'Atalanta in coppa Italia: "La formazione di Spalletti non meritava di perdere. È paradossale dirlo dopo un 3-0 ma l'andamento di Atalanta-Juve è diverso dal risultato finale. La squadra bianconera ha sbagliato quattro, forse cinque nitide occasioni da gol, è andata sotto per un rigore che si può discutere e poi ha preso il secondo e il terzo gol nel finale, quando stava disperatamente cercando di pareggiare e i suoi attaccanti sbagliavano di tutto.

Già gli attaccanti: la Juventus cercava un centravanti a gennaio, non lo ha preso per molte buone ragioni. Tuttavia l'eliminazione dalla Coppa Italia dimostra che era utile avere un elemento in più in quel reparto e riapre il dibattito sull'opportunità di non averlo preso. Openda è una sciagura mentre David non è all'altezza, non è adeguato".

Juventus, Vaciago contro Koopmeiners: 'Giocatore svuotato da qualsiasi concetto calcistico'

Ancora Vaciago: "Alla Juventus serve un nove, ma non solo, perché Koopmeiners è impressionante per come sia diventato un giocatore svuotato da qualsiasi concetto calcistico. Quindi non manca soltanto il centravanti, serve qualità in tutte le zone del campo e da questo punto di vista sarebbe interessante decriptare le parole di Spalletti nel dopopartita.

Tuttavia, non scopriamo adesso che la Juve vada rinforzata nel mercato estivo e anche tanto. Diciamo che partite come queste rafforzano il concetto". Il giornalista ha concluso: "Rigore? La regola è scritta male. Gli arbitri e il VAR la applicano anche in modo peggiore perché prendendo decisioni ondivaghe. Hanno azzerato qualsiasi speranza di uniformità di giudizio, stavolta hanno deciso che era penalty, un'altra volta decideranno che non lo sarà. Non c'è molto da dire, se non che a parti invertite se ne sarebbe parlato per giorni e con toni molto feroci".

I tifosi rispondono a Vaciago

Le parole di Vaciago hanno acceso la discussione sul web: "Perché non dare a Cesare quel che è di Cesare? Qua l'unico che è veramente colpevole è Elkann, sarà anche socio di maggioranza ma ciò non vuol dire capire di calcio" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "10 punti dalla prima, eliminati e umiliati dall’ Atalanta. Disastro con Torino, Fiorentina, Lecce e Cagliari. Spalletti mediocre come Tudor e Motta. Da esonero immediato prima di altre umiliazioni".