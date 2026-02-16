Wesley, terzino della Roma, è uscito anzitempo dal campo durante la partita contro il Napoli a causa di un trauma contusivo‑distorsivo alla caviglia sinistra. Nella mattinata successiva, gli esami strumentali hanno escluso la presenza di fratture o lesioni gravi, rassicurando l’ambiente giallorosso.

Condizioni del giocatore

Decisioni tecniche e prospettive

In seguito all’esito degli esami, l’allenatore ha concesso un giorno di riposo alla squadra per domani, in vista dei prossimi impegni. La situazione di Wesley sarà monitorata nei prossimi giorni, ma l’assenza di fratture lascia ben sperare per un recupero rapido.

Dettagli sull'infortunio

Il calciatore ha subito un colpo alla caviglia sinistra durante un contrasto con Rrahmani, che lo ha costretto a uscire dal campo zoppicante. Anche in questo caso, gli esami strumentali hanno escluso lesioni o fratture. Wesley ha ringraziato i tifosi con un post sui social: “Grazie a Dio nulla di grave. Grazie a tutti per i messaggi”. La sua presenza è considerata fondamentale per la Roma, dove ha giocato da titolare in ventuno delle ventitré partite disputate finora in campionato.