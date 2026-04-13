Il Napoli ha definitivamente visto sfumare il sogno tricolore dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Parma, consolidando così il secondo posto in classifica. Il punto ottenuto a Parma, pur muovendo la graduatoria, non è bastato a riaprire la corsa per lo scudetto.

Il pari che conferma la piazza d'onore

Allo stadio Tardini, il Napoli è andato in svantaggio dopo soli 35 secondi per un gol di Strefezza, ma ha trovato il pareggio grazie a McTominay. Questo risultato, se da un lato incrementa il punteggio, dall'altro sancisce la conferma del secondo posto, ormai irraggiungibile per le inseguitrici.

Le dichiarazioni di Conte e la reazione della squadra

Il tecnico Antonio Conte ha commentato l'esito della gara: “Il sogno scudetto non è spento, mancano sei partite, ma, vedendo i numeri dell’Inter, era un sogno molto ardito da fare”. Conte ha sottolineato l'importanza dell'approccio iniziale, definendolo un “cazzotto che poteva metterci ko”, pur avendo “poco da rimproverare” per il resto della prestazione. Ha inoltre evidenziato il “filo sottilissimo” tra vittoria e sconfitta. Lo scozzese McTominay, autore del gol del pari, ha aggiunto: “Il calcio va così: esistono partite dure e antipatiche… Non è finita, mancano ancora sei partite”.

Il contesto della volata scudetto e gli obiettivi futuri

Il pareggio con il Parma arriva in un momento cruciale della stagione.

Mentre il Milan ha ceduto terreno, l'Inter mantiene un vantaggio significativo. Il Napoli, pur confermando il secondo posto, vede le speranze di rimonta per il titolo allontanarsi. La volata scudetto sembra ormai appannaggio dei nerazzurri, mentre gli azzurri si concentrano sulla qualificazione alla Champions League. La squadra può comunque guardare con orgoglio alla stagione e focalizzarsi con determinazione sull'obiettivo europeo.