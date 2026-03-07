Si alza il sipario sulla venticinquesima giornata di Ligue 1 con Auxerre e Strasburgo pronte a darsi battaglia sabato 7 marzo alle 19:00 sul prato dello Stade de l'Abbé Deschamps. Uno snodo cruciale della stagione per entrambe: i padroni di casa cercano punti pesanti per alimentare speranze d’alta classifica, mentre gli ospiti sognano il colpo esterno per continuare la corsa verso l’Europa. Una sfida dal sapore intenso, in uno stadio caldo, che promette emozioni sotto i riflettori del sabato sera francese.

Le probabili formazioni: Auxerre a due punte, Strasburgo punta su Panichelli

Secondo le ultime indicazioni, l’Auxerre dovrebbe affidarsi a un classico 4-4-2, puntando sulla solidità in mediana e sulla velocità offensiva. In porta ci sarà Donovan Leon, protetto dalla linea arretrata formata da Senaya, Diomande, Okoh e Mensah. Il centrocampo vede Casimir e Oppegaard sulle fasce, con Danois e Owusu nella doppia cerniera centrale, pronti a schermare e rilanciare l’azione. Davanti, la coppia composta da Sinayoko e Namaso guiderà l’attacco.

Strasburgo risponde con un 4-2-3-1 offensivo: Penders tra i pali, difesa con Ouattara e Doue sugli esterni, Doukoure e Omobamidele al centro. In mediana agiscono El Mourabet e Barco a garantire equilibrio, mentre la fantasia è affidata al trio Moreira, Enciso e Godo, incaricati di supportare la prima punta Panichelli.

Un assetto propositivo, che punta su ritmo e capacità di inserirsi tra le linee avversarie.

Quote del match: sulla lavagna i favoriti sono gli ospiti

I principali bookmaker vedono il Strasburgo favorito per il blitz esterno: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 3.40, il pareggio a 3.10 e il successo esterno degli alsaziani a 2.10. Ancora più cauta la valutazione di Bet365, che eleva la quota dell’Auxerre fino a 3.60 e mantiene stabile la vittoria esterna a 2.10, con il pareggio leggermente più alto a 3.30.

Un’indicazione precisa su quale sia la squadra col favore dei pronostici: gli uomini di Strasburgo scendono in Borgogna con il vento delle quote dalla loro parte, mentre l’Auxerre proverà a sovvertire i pronostici sfruttando il fattore campo.

I protagonisti attesi: Panichelli e Godo terminali decisivi, Sinayoko-Namaso guidano l’Auxerre

Tra i volti più attesi del match ci sono Joaquín Panichelli e Martial Godo per il Strasburgo, e il tandem offensivo Sinayoko-Namaso per l’Auxerre.

Panichelli, centravanti argentino classe 2002, è reduce da una stagione in cui ha già gonfiato la rete 14 volte in 24 presenze, dimostrando freddezza anche dal dischetto (5 rigori trasformati su 6 tentativi). In aggiunta, non manca di far sentire la sua presenza in area ed è spesso protagonista nei duelli fisici (131 vinti su 287 disputati), numeri da vero punto di riferimento avanzato.

Martial Godo, giovane attaccante inglese, è l’elemento di spinta e imprevedibilità negli ultimi metri per il Strasburgo. Pur avendo disputato 988 minuti in 19 gare, con 11 sole apparizioni dal primo minuto, è già arrivato a quota 7 reti, con prestazioni di buon livello (media voto 6.84). Indice di una pericolosità diffusa, grazie anche alla sua capacità di essere incisivo sotto porta (13 conclusioni nello specchio su 20 tentativi complessivi).

Sull’altro fronte, l’Auxerre si affida a Lassine Sinayoko e Danny Namaso, una coppia ben assortita dove l’estro si sposa alla costanza. Sinayoko ha messo insieme 6 gol e 3 assist nelle sue 23 partite, contribuendo in modo diretto a molte delle offensive dei borgognoni, con 23 tiri nello specchio su 45 e una media voto solida (6.8). Namaso, più abile nei movimenti senza palla e nell’interpretare spazi tra le linee, ha raccolto 2 gol e 2 assist in 20 presenze, impreziosite dalla capacità di attrarre avversari su di sé (42 falli subiti) e strappare palloni pesanti (121 duelli vinti su 288). Entrambi, tuttavia, dovranno migliorare il feeling con la porta e la disciplina, come testimonia il numero elevato di cartellini gialli raccolti sin qui, 6 per ciascuno.