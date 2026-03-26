L'Italia Under 21 ha travolto la Macedonia del Nord per 4-0 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli, nella settima gara delle qualificazioni agli Europei. Una vittoria solida che ha permesso agli Azzurrini di Silvio Baldini di raggiungere la Polonia in testa al Gruppo E, rafforzando le ambizioni per la fase finale in Albania eSerbia nel 2027.

Il vantaggio Azzurro è arrivato in avvio con Ndour, che di testa ha finalizzato un assist di Bartesaghi. L'Italia ha continuato a spingere, sfiorando il raddoppio con Lipani che, da corner, ha colpito la traversa.

La Macedonia del Nord si è difesa senza impensierire l'Italia.

La ripresa sigilla il dominio azzurro

Nella ripresa, l'Italia ha chiuso i conti: Lipani ha raddoppiato con un destro da fuori area, seguito dal terzo gol di Ekhator su assist di Dagasso. Il poker è stato completato da Fini su rigore, fissando il 4-0 e consolidando la posizione nel girone.

A fine gara, il tecnico Silvio Baldini ha espresso soddisfazione: "La squadra è più forte, è cresciuta e più matura – faccio i complimenti ai ragazzi, quando vedo che si divertono io sono felice. La squadra gira perché loro sono bravi". Baldini ha poi aggiunto un pensiero per la Nazionale maggiore: "Mi auguro con tutto il cuore che passi, sono arciconvinto che andremo in America anche con sofferenza.

Stasera siamo tutti a Bergamo con i nostri ragazzi".

Il percorso degli Azzurrini e i precedenti a Empoli

Il 'Carlo Castellani' di Empoli è un fortino per l'Italia Under 21, imbattuta qui con tre vittorie e due pareggi in cinque gare. La sfida con la Macedonia del Nord è stata la seconda storica tra le due selezioni Under 21, dopo la gara d'andata vinta dagli Azzurrini con un gol di Marianucci. Nel Gruppo E, dopo sette giornate, la corsa alla qualificazione resta aperta, con l'Italia che ora condivide la vetta con la Polonia, con una gara in più.

La prossima tappa per gli Azzurrini sarà la trasferta in Svezia, seguita dagli ultimi due impegni di ottobre contro Armenia e la Polonia, decisive per la fase finale europea.