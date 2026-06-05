Si è interrotta in semifinale la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile del Roland Garros. La coppia italiana è stata sconfitta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, attuali numeri uno del ranking mondiale, con il punteggio di 7-6, 6-4. L'incontro, durato un'ora e cinquantacinque minuti, ha visto gli azzurri cedere il passo dopo una partita combattuta.

La sfida si è rivelata equilibrata per lunghi tratti, ma la prestazione di Bolelli e Vavassori è stata condizionata da un infortunio alla caviglia subito da Bolelli nel corso del match.

Questo inconveniente fisico ha penalizzato la coppia italiana, che non è riuscita a trovare le risorse necessarie per ribaltare il risultato contro avversari di tale esperienza e solidità. Granollers e Zeballos, forti del loro status di leader mondiali, hanno saputo capitalizzare le difficoltà degli italiani, imponendosi nei momenti cruciali dell'incontro.

Il percorso degli italiani e la forza dei numeri uno

Bolelli e Vavassori avevano raggiunto la semifinale dopo un percorso convincente, ma contro la coppia spagnolo-argentina hanno dovuto arrendersi, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Bolelli. Granollers e Zeballos, che hanno mantenuto un'impressionante imbattibilità non perdendo nemmeno un set durante l'intero torneo, hanno dimostrato ancora una volta la loro straordinaria solidità e la capacità di gestire con maestria le fasi decisive dei match.

La vittoria ha permesso ai numeri uno mondiali di imporsi con determinazione, confermando il loro ruolo di favoriti per la vittoria finale del torneo di doppio maschile. La coppia spagnolo-argentina ha così ottenuto l'accesso alla finale, dove si preparerà a difendere il titolo conquistato nell'edizione precedente del Roland Garros.

Rivalità e statistiche di Granollers e Zeballos

Granollers, quarantuno anni, e Zeballos, quarant'anni, hanno vissuto questa semifinale come una vera e propria rivincita personale. Solo pochi giorni prima, infatti, Bolelli e Vavassori li avevano superati nella finale di Roma, e l'anno precedente li avevano eliminati alle ATP Finals. Questa vittoria al Roland Garros consente loro di raggiungere la sesta finale di un Grande Slam insieme, a testimonianza di una continuità straordinaria ai massimi livelli del tennis mondiale.

La loro impeccabile performance in questa edizione parigina, senza perdere un set, sottolinea ulteriormente la loro eccellente forma e la profonda intesa in campo.

Marcel Granollers, in particolare, vanta un bilancio notevole di quarantacinque vittorie e diciassette sconfitte nel torneo francese. Questi numeri lo collocano tra i migliori di sempre nella storia del doppio maschile al Roland Garros nell'era Open. La finale vedrà i numeri uno del mondo sfidare la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, in un attesissimo confronto tra le prime due teste di serie del tabellone.