Si avvicina un appuntamento cruciale per il calcio femminile italiano: domenica 29 marzo si disputeranno le semifinali di ritorno della Coppa Italia 2025-2026. Il match più atteso vedrà protagoniste Inter e Roma, che si affronteranno alle ore 15:00 all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. Le due formazioni arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 nella gara d’andata, lasciando ogni esito aperto in vista della qualificazione alla finale.

Inter e Roma non sono solo le semifinaliste della Coppa Italia, ma anche le principali contendenti della Serie A femminile: la squadra nerazzurra guida la classifica, seguita proprio dalle giallorosse, separate da sei punti.

Questo rende la sfida ancora più avvincente, con entrambe le formazioni determinate a conquistare un posto nell’atto conclusivo della competizione, previsto tra il 24 e il 25 maggio.

Il cammino delle semifinaliste

Il percorso delle due squadre in Coppa Italia è stato intenso e ben strutturato. L’Inter ha superato Como 1907 agli ottavi e la Ternana ai quarti, imponendosi con un 2-0 all’andata e un convincente 4-0 al ritorno. La Roma, invece, ha eliminato la Lazio nei quarti con un netto 3-0 nella gara di ritorno, dopo lo 0-0 dell’andata. Il pareggio per 1-1 nella semifinale d’andata ha confermato l’equilibrio tra le due formazioni, che ora si giocheranno tutto in novanta minuti.

La partita si preannuncia combattuta, con l’Inter che potrà contare sul fattore campo e la Roma pronta a ribaltare i pronostici.

Entrambe le squadre hanno dimostrato solidità e qualità nel corso della stagione, rendendo difficile qualsiasi previsione sull’esito della semifinale decisiva.

Juventus-Fiorentina: un vantaggio da gestire

L’altra semifinale vedrà la Juventus affrontare la Fiorentina alle ore 18:00. Le bianconere partono da una posizione di forza grazie al successo per 2-0 ottenuto al Viola Park nella gara d’andata. Per la squadra toscana, la sfida rappresenta comunque un’opportunità per giocare senza pressioni e tentare l’impresa, mentre la Juventus dovrà gestire il vantaggio per assicurarsi la finale.

Il calendario della Coppa Italia femminile prevede la finale tra il 24 e il 25 maggio, con data e sede ancora da definire. Le due semifinali di ritorno, dunque, saranno decisive per stabilire chi potrà contendersi il prestigioso trofeo nella fase conclusiva della stagione.