Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha presentato la delicata sfida contro la Cremonese, definendola una gara “sentita da squadra e città”. Ha sottolineato la necessità di gestire la tensione che inevitabilmente cresce in vista di un impegno di tale importanza.

“È una partita sentita da squadra e città: il calcio è questo e ci sono gare con una certa importanza. Ci sarà tensione, con l’attesa che sale, sarà necessario gestirla. Ci vorrà il giusto equilibrio sapendo che si tratta di una sfida importantissima. Ne resteranno altre dieci, ma al momento è quella più importante”, ha affermato il tecnico.

L’apporto del pubblico e l’approccio alla gara

Di Francesco ha evidenziato il valore del sostegno dei tifosi: “Avremo le nostre tensioni, ma le avranno anche loro, perché il risultato conta. Sarà necessario sfruttare al meglio il calore dei nostri tifosi, con il sold out dello stadio. Dovremo caricare la sfida nel modo giusto e viverla per tutti e cento minuti. È impensabile pensare di vincerla nel primo tempo, va giocata con intelligenza per l’intera durata”.

Dubbi a centrocampo e scelte tattiche

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla formazione: “In quel reparto ho dei dubbi – dice Di Francesco – Nelle altre zone ho già deciso lo schieramento iniziale, e chi subentrerà avrà la stessa importanza.

Gandelman ha fatto oggi un po’ di allenamento con il resto della squadra, Coulibaly ha qualche problemino. Dovrà trovare la soluzione migliore per incidere sulla gara almeno dall’inizio”.

Contesto e attese per la sfida

La partita assume i contorni di uno spareggio salvezza: Lecce e Cremonese sono appaiate al terzultimo posto con 24 punti e reduci da due sconfitte consecutive, rendendo il match ancora più cruciale per entrambe le squadre.

I dati sui biglietti venduti confermano l’attesa: al Via del Mare sono stati venduti oltre 4.800 tagliandi oltre ai 22.319 abbonati, con la sensazione che si stia andando verso il tutto esaurito, anche grazie a iniziative promozionali rivolte alle donne.

Il pubblico sarà dunque un fattore determinante, come sottolineato dallo stesso Di Francesco, e la squadra dovrà saper incanalare questa energia nel modo giusto per affrontare una gara che può pesare molto sul prosieguo della stagione.