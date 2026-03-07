Milano è pronta ad ospitare il derby tra Milan e Inter, in programma domenica alle 20.45 allo stadio San Siro. La sfida, valida per la ventottesima giornata di Serie A, promette grande spettacolo.

Attesa per il derby

Il derby di Milano si conferma uno degli eventi più attesi dell'intera stagione calcistica italiana. La partita tra Milan e Inter non è solo una sfida storica, ma riveste spesso un ruolo cruciale per le sorti della classifica e per le ambizioni di entrambe le squadre. L'atmosfera a San Siro si preannuncia elettrizzante, con lo stadio già sold out e un incasso previsto che dovrebbe superare i 5,9 milioni di euro, un nuovo record per la Serie A.

Informazioni sulla partita

La diretta del match sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, accessibile tramite smart TV, PC, smartphone e tablet. Per gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio Zona DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 214.

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione di Roma.

Iniziative di solidarietà

In occasione di questo importante derby, i tifosi di Milan e Inter uniranno le forze per una raccolta benefica. Saranno raccolti beni di prima necessità e prodotti per l'igiene destinati ai City Angels. I sostenitori dell'Inter potranno consegnare le proprie donazioni alle 16, nei pressi del “Baretto” situato di fronte allo stadio. I tifosi del Milan, invece, potranno contribuire alle 18 in piazza Axum. A ricevere il materiale raccolto sarà Mario Furlan, fondatore dell'associazione.