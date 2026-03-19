DAZN lancia una nuova serie di live chat interattive. Dopo l'esordio con Lautaro Martinez, i prossimi protagonisti saranno Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea e campione del mondo, e Fermin Lopez, giovane rivelazione del Barcellona e campione d'Europa. Stasera alle 19:00 toccherà a Fernandez, domani alle 19:30 a Lopez, 23enne. Entrambi si racconteranno e risponderanno ai fan tramite la nuova funzionalità dell'app mobile. L'iniziativa, in collaborazione con The Residency, è gratuita e accessibile solo da mobile, offrendo un'esperienza interattiva unica grazie anche alla traduzione basata sull'intelligenza artificiale per seguire la chat in diretta e leggere le domande dei tifosi.

Un'esperienza globale e diretta

La funzionalità di DAZN abbatte le barriere linguistiche, permettendo agli utenti di seguire le live chat e leggere le domande dei tifosi nella propria lingua. Questo rende l'evento pienamente accessibile a un pubblico internazionale, con l'obiettivo di avvicinare i sostenitori ai loro idoli, annullando le distanze geografiche e linguistiche.

Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nella fruizione sportiva, superando i tradizionali canali social per offrire un contatto diretto e autentico tra pubblico e calciatori. La partecipazione è riservata agli utenti registrati su DAZN, che potranno vivere momenti di genuina connessione con i protagonisti del calcio mondiale.

La visione di DAZN e The Residency

L'introduzione di queste sessioni interattive rafforza il legame tra sportivi e tifosi, fornendo un accesso senza precedenti ai grandi nomi del calcio. I vertici di DAZN Group evidenziano come le esperienze interattive in tempo reale avvicinino i fan allo sport, consolidando l'impegno della piattaforma come casa globale dello sport. Il fondatore e CEO di The Residency aggiunge che, tramite le "Fan Conferences", i tifosi diventano partecipanti attivi, ottenendo accesso diretto ai giocatori e creando momenti di connessione autentica oltre la partita. Questa iniziativa ridefinisce l'engagement sportivo, trasformando la visione in un'esperienza partecipativa e coinvolgente grazie a tecnologie avanzate per traduzione e interazione in tempo reale.