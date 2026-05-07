"Alaba sarebbe stato proposto alla Juventus dallo stesso procuratore di Lewandowski" questa è l'ultima indiscrezione di calciomercato riferita da Gianni Balzarini su Youtube. Il giornalista ha aggiunto: "Ora, io me lo ricordo il calciatore austriaco quando giocava nel Bayern Monaco e posso dire che all'epoca era un grandissimo difensore. Era dotato di grande potenza fisica e soprattutto di una tecnica sopraffina che gli ha permesso di andare nel Real Madrid. Peccato però che nel club spagnolo si sia completamente spento, perché se mettiamo insieme le sue presenze con le Merengues degli ultimi 3 anni probabilmente non si arriva a quota 50".

Balzarini: 'Alaba? Parliamo di un giocatore che ha dato il meglio di se'

Ancora Balzarini: "Parliamo di un calciatore di 34 anni, che probabilmente il meglio lo ha già dato e credo quindi che non sia un elemento che potrebbe servire alla Juventus. Se fosse stato l'Alaba di qualche anno fa lo sarei andato a prendere io a piedi, perché avrebbe fatto gola ai bianconeri cosi come a tutti i club della Serie A. Ora credo che possa restare dove è. Non serve andare a investire tanti soldi per un calciatore che guadagna 10 milioni di euro l'anno e averlo a disposizione 15 partite a stagione. Meglio a questo punto investire su elementi che siano integri fisicamente. Dopodiché la Juventus dovrebbe ragionare sull'utilità del giocatore e sul suo costo/ingaggio".

Infine il giornalista ha sottolineato: "Non mi esprimo sul nome di Cardoso, perché non ho notizie a riguardo e perché credo che sia un profilo buttato li in mezzo. Ora è il momento delle voci di mercato ed è normale che ne escano tante. Detto questo non penso che sia un'opzione praticabile, soprattutto se incrociata con il profilo di Nico Gonzalez. Il club bianconero infatti deve monetizzare da certe uscite per avere liquidità in vista dell'estate".

I tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Sono d'accordo con te per Alaba, o i vari Sergio Ramos. A questo punto chiedo a Chiellini di rimettersi la tuta e gli scarpini" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vale per alaba cosi come per lewandoski. Sono caro rotti e cotti. Noi dobbiamo ripartire da giovani di valore. Altrimenti Co aspettano anni di aumenti di capitale".